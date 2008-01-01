Селюк: «Не могу понять многомиллионные траты «Спартака» якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление»

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Спартака» от «Уфы» в матче 10-го тура РПЛ поделился мнением о нынешнем уровне московской команды.

«Спартак» очень разочаровал. Не могу понять многомиллионные траты якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление. Если эти команды переодеть майками, то они ничем не отличаются друг от друга. Грустно», – написал Селюк в инстаграме.