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    Селюк: «Не могу понять многомиллионные траты «Спартака» якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Спартака» от «Уфы» в матче 10-го тура РПЛ поделился мнением о нынешнем уровне московской команды.

    «Спартак» очень разочаровал. Не могу понять многомиллионные траты якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление. Если эти команды переодеть майками, то они ничем не отличаются друг от друга. Грустно», – написал Селюк в инстаграме.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10680

      Garrincha58 34 минуты назад

      Гос-во потратило миллиарды на новые стадионы вкладывают в региональный футбол при нищенском уровне жизни людей а толку стадионы не функционируют в полной мере ни в Калининграде ни в Саранске ни в Волгограде ни в Нижнем Новгороде там уровень команд ФНЛ сбора зрителей мал команды ещё долго будут прогрессировать или так и будут влачится в ФНЛ даже в Сочи и то создали искусственно команду за счёт Газпрома Зенит на покупал игроков а их потом передали в Сочи что бы хоть как то не простаивал стадион И зачем нам такой футбол?????

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      Рейтинг: +10680

      Garrincha58 41 минуту назад

      Селюк не может понять про Спартак а я не могу понять такие же траты в других командах типа Зенита или Динамо а так же ещё недавно точно такие же траты были и у Рубина при Грасии да и вообще у нас в футболе траты много миллионные, а толку что сборная на 42 месте тренер сборной получает огромный контрак правительственные награды футболисты сборной за выход в 1/4 финала ЗМС и огромные премиальные, а мы всё про Спартак да ваш Спартак давно уже стал обыкновенной командой среднего уровня типа Милана в Италии

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      Рейтинг: +1004

      Sviro 1 час назад

      Неладно что-то в спартаковском королевстве. Вчера на матчТВ какой-то мудило усирался, доказывая, что чемпионство с Каррерой - чистая случайность. Ну, вот так вот случайно выигрывали, командно играли. Пока не завелось в команде говно на букву Г и стало против тренера интригу плести и все игроки повелись. А сейчас и кононов это говно выгнал, а духа команды так и нет. Пока не появится КОМАНДА, командный дух, не будет в спартаке толку.

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      Рейтинг: +10680

      Garrincha58 > Sviro 47 минут назад

      а в Крыльях Дух есть???? или душок только в Спартаке

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      Рейтинг: +2847

      RotBerg 1 час назад

      Девиз спартака : Слабоумие и отвага ))

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      Рейтинг: +8302

      Cules2013 2 часа назад

      первая умная мысль Селюка за всю жизнь

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