Селюк: «Не могу понять многомиллионные траты «Спартака» якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление»

Гос-во потратило миллиарды на новые стадионы вкладывают в региональный футбол при нищенском уровне жизни людей а толку стадионы не функционируют в полной мере ни в Калининграде ни в Саранске ни в Волгограде ни в Нижнем Новгороде там уровень команд ФНЛ сбора зрителей мал команды ещё долго будут прогрессировать или так и будут влачится в ФНЛ даже в Сочи и то создали искусственно команду за счёт Газпрома Зенит на покупал игроков а их потом передали в Сочи что бы хоть как то не простаивал стадион И зачем нам такой футбол?????
Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Спартака» от «Уфы» в матче 10-го тура РПЛ поделился мнением о нынешнем уровне московской команды.
«Спартак» очень разочаровал. Не могу понять многомиллионные траты якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление. Если эти команды переодеть майками, то они ничем не отличаются друг от друга. Грустно», – написал Селюк в инстаграме.
- «Спартак» проиграл четыре матча подряд.
- Команда Олега Кононова пропустила минимум один гол в 10 играх кряду.
- Летом клуб потратил на трансферы 42 миллиона евро.