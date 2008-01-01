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    РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Уфе» и потерпел четвертое поражение подряд

    В десятом туре РПЛ «Уфа» принимала «Спартак». Хозяева победили благодаря автоголу Николая Рассказова, забитому на 13 минуте.

    Москвичи проиграли четвертый матч подряд и пятый из шести последних. В турнирной таблице «Уфа» опередила «Спартак» – команда Олега Кононова теперь находится на седьмом месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рассказов, 13 (в свои ворота).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов (Бизяк, 65), Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Тилль (Вомбергар, 78).

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), З. Бакаев, Тиль, Шюррле, Понсе (Ларссон, 69).

    Предупреждения: Тилль, 26; Табидзе, 74 – Жиго, 16; Гулиев, 33; Шюррле, 72; Тиль, 79; Кутепов, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии144
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      Рейтинг: +10925

      sssrspartak 4 секунды назад

      во фратрии говорил и здесь скажу фразу:о боже!дай руководству спартака по роже!!

      0
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      Рейтинг: +1067

      Boeung777 17 секунд назад

      Жаль только упущенный сезон и болельщиков Спартака.

      0
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      Рейтинг: +1336

      Фан666 2 минуты назад

      Похоже Спартак тренировали одни мудак и, кроме романцева. Всех тренеров обсерают и выгоняют, хрень какая то в Спартаке. Даже чемпиона карреру изничтожили. Похоже тут ково не поставь итог будет один - выгонят

      0
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      Рейтинг: +28

      nominum 2 минуты назад

      Вадя Евсеев повторил своё гениальное высказывание после матча Уэльс-Россия: ИКС вам, понятно, ИКС!!! Только теперь Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +1662

      erma 2 минуты назад

      Мне понравилась реплика комментатора: Уфа ни разу не попала в створ ворот Спартака (в первом тайме), но ведет благодаря голу Рассказова.

      0
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      Рейтинг: +1662

      erma 4 минуты назад

      Нет, дайте еще шанс Кононову, он еще недостаточно унизил Спартак

      2
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      Рейтинг: +304

      Из Твери Леха 5 минут назад

      -Вадим Евсеев, предлагаем вам потренировать Спартак!
      - )(уЙ вам!!!!

      2
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      Рейтинг: +1336

      Фан666 > Из Твери Леха 58 секунд назад

      На фиг, а то кончит как аленичев, повезёт если как карпин

      0
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      Рейтинг: +300

      ALEX TARAN 6 минут назад

      Ну,нормуль...всё придёт,владели преимуществом,ну не ШМОЛГИ... странно,что "пиджак" не одел пиджак по верх куртки?)))

      0
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      Рейтинг: +35

      Dizgen 6 минут назад

      Даешь Бикеича)))

      -1
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      Рейтинг: +300

      ALEX TARAN > Dizgen 1 минуту назад

      Ты вообще разбираешся в футболе? КБ проповедует защитный футбол,а спартак атакующий,ты вообще понял,что сказал? Или так,лишь бы ляпнуть?

      0
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      Рейтинг: +35

      Dizgen > ALEX TARAN 2 секунды назад

      Да уж лучше футбол на контратакахчем такое говно

      0
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      Рейтинг: +157

      yaran56 6 минут назад

      Уфа молодца!!! Стоимость игроков вразы меньше чем у свинофермы, а играют лучше. Законное место свин*й ниже 6 места.

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