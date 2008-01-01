РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Уфе» и потерпел четвертое поражение подряд

во фратрии говорил и здесь скажу фразу:о боже!дай руководству спартака по роже!!
В десятом туре РПЛ «Уфа» принимала «Спартак». Хозяева победили благодаря автоголу Николая Рассказова, забитому на 13 минуте.
Москвичи проиграли четвертый матч подряд и пятый из шести последних. В турнирной таблице «Уфа» опередила «Спартак» – команда Олега Кононова теперь находится на седьмом месте.
Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
Уфа – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Рассказов, 13 (в свои ворота).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов (Бизяк, 65), Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Тилль (Вомбергар, 78).
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), З. Бакаев, Тиль, Шюррле, Понсе (Ларссон, 69).
Предупреждения: Тилль, 26; Табидзе, 74 – Жиго, 16; Гулиев, 33; Шюррле, 72; Тиль, 79; Кутепов, 86.