Рассказов на 13 минуте матча с «Уфой» забил в свои ворота

Рассказов молодчик - понимает, что надо сделать все что можно, чтобы убрали наконец тренеришку.
В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». На 13 минуте уфимцы вышли вперед благодаря автоголу Николая Рассказова.
Видео доступно ниже. «Спартак» проиграл четыре из последних пяти встреч. Москвичи перед матчем в Уфе шли в таблице шестыми.
- «Уфа» в случае победы догонит «Спартак» по очкам.
- По сведениям СМИ, Олега Кононова могут уволить в случае поражения в Уфе.
- В прошлом туре «Спартак» дома проиграл «Уралу».