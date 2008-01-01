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    Рассказов на 13 минуте матча с «Уфой» забил в свои ворота

    В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». На 13 минуте уфимцы вышли вперед благодаря автоголу Николая Рассказова.

    Видео доступно ниже. «Спартак» проиграл четыре из последних пяти встреч. Москвичи перед матчем в Уфе шли в таблице шестыми.

    • «Уфа» в случае победы догонит «Спартак» по очкам.
    • По сведениям СМИ, Олега Кононова могут уволить в случае поражения в Уфе.
    • В прошлом туре «Спартак» дома проиграл «Уралу».

    Источник: Rutube

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20062

      oyabun 30 секунд назад

      Рассказов молодчик - понимает, что надо сделать все что можно, чтобы убрали наконец тренеришку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17813

      VVM1964 1 минуту назад

      Мог и второй забить , да штанга спасла (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      ДяДь ПашА 9 минут назад

      Бей своих чтоб чужие боялись!Уфа не может Рассказ поможет))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10919

      sssrspartak 13 минут назад

      спасибо коля!!не дал мямле немного помучиться,а сразу в опу!!

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