Рассказов на 13 минуте матча с «Уфой» забил в свои ворота

В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». На 13 минуте уфимцы вышли вперед благодаря автоголу Николая Рассказова.

Видео доступно ниже. «Спартак» проиграл четыре из последних пяти встреч. Москвичи перед матчем в Уфе шли в таблице шестыми.