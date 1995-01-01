Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту не поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

Один из авторов законопроекта Дмитрий Свищев заявил, что еще раз внесет этот вопрос в повестку комитета.

«К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах – плохо. Теперь у людей пиво – это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании – глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти.

Тут нельзя быть «немножко беременной». Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире. Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение», – приводит слова Свищева НТВ.

Ранее «Спартак» выступил в поддержку возвращения пива на российские стадионы.