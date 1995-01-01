«Спартак» выступил за возвращение пива на стадионы

«Спартак» выступил в поддержку возвращения пива на российские стадионы.

Закон о запрете продажи этого напитка на матчах чемпионата России был принят в 2005 году.

«Такое решение может способствовать росту доходов клуба от сотрудничества с пивным брендом-партнером и от продажи пива на стадионе. Культура футбольных болельщиков тесно связана с потреблением пива во время просмотра матча.

Предлагая болельщику возможность выпить хорошего пива на стадионе, мы не ставим его перед выбором – идти на стадион, где пива нет, или остаться смотреть футбол дома либо в баре, но с пивом», – заявили в пресс-службе московского клуба.

В феврале новый президент РФС Александр Дюков сказал, что отмена продажи пива на стадионах – одна из его главных задач.