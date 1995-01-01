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    «Спартак» выступил за возвращение пива на стадионы

    «Спартак» выступил в поддержку возвращения пива на российские стадионы.

    Закон о запрете продажи этого напитка на матчах чемпионата России был принят в 2005 году.

    «Такое решение может способствовать росту доходов клуба от сотрудничества с пивным брендом-партнером и от продажи пива на стадионе. Культура футбольных болельщиков тесно связана с потреблением пива во время просмотра матча.

    Предлагая болельщику возможность выпить хорошего пива на стадионе, мы не ставим его перед выбором – идти на стадион, где пива нет, или остаться смотреть футбол дома либо в баре, но с пивом», – заявили в пресс-службе московского клуба.

    В феврале новый президент РФС Александр Дюков сказал, что отмена продажи пива на стадионах – одна из его главных задач.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +19

      Я - легенда 2 минуты назад

      Это чтобы народ мог залить своё горе пивасом и не печалиться так из-за похабной игры =)

      0
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      Рейтинг: +1124

      МЯСО87 10 минут назад

      Уж не надо, у нас нет культуры питья... и так ведут себя как животные. **** футболом займитесь, я уже по телику даже полгода не смотрю, а на стадике при Массимо был последний раз.

      0
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      Рейтинг: +1345

      Kollljan 29 минут назад

      Потом к стадиону будет не подойти - ссаками вонять будет на 10 верст вокруг.

      0
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      Рейтинг: +5471

      piligrim1986 44 минуты назад

      да с таким составом и игрой на матчах спартака водяру надо ведрами толкать

      2
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      Рейтинг: +177

      evgevg13 48 минут назад

      Да будет пиво, водка, колбаса!!! Вернём торговые ряды. А после окончания торговли можно и футбол немного показать. Если место на поле свободное останется...

      0
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      Рейтинг: +782

      movie 51 минуту назад

      А куда деваться? На только и осталось - на....ться и забыться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2174

      Рубинище 56 минут назад

      Правильно, на трезвою голову разве можно смотреть футбол в исполнении Спартака. а если ещё подумать о перспективах в сезоне, то и чего то покрепче понадобится

      1
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      Рейтинг: +2713

      САДЫЧОК 1 час назад

      А вернуть НАСТОЯЩИЙ футбол Спартаку руководство не хочет ?!!!

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      Рейтинг: +10619

      slavutiq70 1 час назад

      Ну правильно,,,,,,15000 болел купили абонементы на сезон,,,,надо же им чем заняться на матче,,,,,так просто смотреть такой унылый футбол не каких сил не хватит,,,,и как скоро всё наладится очень трудно сказать,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Алексей 199 1 час назад

      С вашей игрой, надо водку продавать

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