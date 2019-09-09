Отбор ЧЕ-2020. Германия обыграла Северную Ирландию, Голландия и Бельгия разгромили соперников

Завершились еще восемь матчей 5-го тура отбора Евро-2020.
Победы одержали сборные Голландии, Бельгии, Германии, Кипра, Словении, Словакии и Северной Македонии. Ничейный результат зафиксирован только в поединке между Польшей и Австрией.
Отбор ЧЕ-2020. Группа C. 5-й тур
Северная Ирландия – Германия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Хальстенберг, 48; 0:2 – Гнабри, 90+3.
Эстония – Голландия – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Бабел, 17; 0:2 – Бабел, 48; 0:3 – Депай, 76; 0:4 – Вейналдум, 87.
Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 5-й тур
Венгрия – Словакия – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Мак, 40; 1:1 – Собослаи, 50; 1:2 – Боженик, 56.
Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 5-й тур
Словения – Израиль – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Вербич, 43; 1:1 – Натхо, 50; 1:2 – Захави, 63; 2:2 – Безяк, 66; 3:2 – Вербич, 90.
Латвия – Северная Македония – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Пандев, 14; 0:2 – Барди, 17.
Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 5-й тур
Шотландия – Бельгия – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Лукаку, 9; 0:2 – Вермален, 24; 0:3 – Алдервейрелд, 32; 0:4 – де Брюйне, 82.
Голы: 0:1 – Кусулос, 2; 0:2 – Папулис, 39; 0:3 – Кусулос, 73; 0:4 – Артиматас, 75.