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    Отбор ЧЕ-2020. Германия обыграла Северную Ирландию, Голландия и Бельгия разгромили соперников

    Завершились еще восемь матчей 5-го тура отбора Евро-2020.

    Победы одержали сборные Голландии, Бельгии, Германии, Кипра, Словении, Словакии и Северной Македонии. Ничейный результат зафиксирован только в поединке между Польшей и Австрией.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа C. 5-й тур

    Северная Ирландия – Германия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хальстенберг, 48; 0:2 – Гнабри, 90+3.

    Эстония – Голландия – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бабел, 17; 0:2 – Бабел, 48; 0:3 – Депай, 76; 0:4 – Вейналдум, 87.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 5-й тур

    Венгрия – Словакия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мак, 40; 1:1 – Собослаи, 50; 1:2 – Боженик, 56.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 5-й тур

    Словения – Израиль – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вербич, 43; 1:1 – Натхо, 50; 1:2 – Захави, 63; 2:2 – Безяк, 66; 3:2 – Вербич, 90.

    Польша – Австрия – 0:0 (0:0)

    Латвия – Северная Македония – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пандев, 14; 0:2 – Барди, 17.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 5-й тур

    Шотландия – Бельгия – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 9; 0:2 – Вермален, 24; 0:3 – Алдервейрелд, 32; 0:4 – де Брюйне, 82.

    Сан-Марино – Кипр – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кусулос, 2; 0:2 – Папулис, 39; 0:3 – Кусулос, 73; 0:4 – Артиматас, 75.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    09.09.2019 23:55
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