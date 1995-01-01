Главные новости дня. 9 клубов РПЛ выступили с критикой судейства, «Ростов» не знает, где будет играть против «Ахмата»

Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна.
«Млада Болеслав»: «Мы не достигли договоренности ни с одним из претендентов на Комличенко».
Эриксен: «Хотел бы сам управлять карьерой, как в Football Manager».
Егоров – о судействе в РПЛ: «Пока пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды».
Пресс-секретарь «Ростова»: «Непонятно, где мы будем играть против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ».
«СЭ»: 9 клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона.
Клубы топ-5 лиг Европы установили новый рекорд по тратам в летнее трансферное окно.
Крал: «Спартак» – промежуточный шаг перед переходом в топ-клуб».
Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах