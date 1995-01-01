Главные новости дня. 9 клубов РПЛ выступили с критикой судейства, «Ростов» не знает, где будет играть против «Ахмата»

Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна.

«Млада Болеслав»: «Мы не достигли договоренности ни с одним из претендентов на Комличенко».

Эриксен: «Хотел бы сам управлять карьерой, как в Football Manager».

Егоров – о судействе в РПЛ: «Пока пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды».

Пресс-секретарь «Ростова»: «Непонятно, где мы будем играть против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ».

«СЭ»: 9 клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона.

Клубы топ-5 лиг Европы установили новый рекорд по тратам в летнее трансферное окно.

Крал: «Спартак» – промежуточный шаг перед переходом в топ-клуб».

Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах