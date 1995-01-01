«СЭ»: 9 клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона

Стали известны некоторые подробности общего собрания клубов РПЛ, главной темой которого стало судейство в первых турах чемпионата.

По информации «Спорт-Экспресс», сразу девять клубов Премьер-лиги выступили с критикой работы арбитров и поддержали необходимость перемен в судейском корпусе.

Это ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Урал», «Уфа», «Ахмат», «Сочи» и «Крылья Советов».

Представители «Динамо», «Локомотива», «Арсенала» и «Тамбова» либо в целом поддержали главу судейского корпуса Александра Егорова, либо придерживались нейтралитета.

Представитель «Зенита» выступил со сдержанной позицией, настаивая на том, что смена руководства судейского корпуса не приведет к мгновенному улучшению ситуации.

Егоров – о судействе в РПЛ: «Пока пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды»