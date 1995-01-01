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    «СЭ»: 9 клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона

    Стали известны некоторые подробности общего собрания клубов РПЛ, главной темой которого стало судейство в первых турах чемпионата.

    По информации «Спорт-Экспресс», сразу девять клубов Премьер-лиги выступили с критикой работы арбитров и поддержали необходимость перемен в судейском корпусе.

    Это ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Урал», «Уфа», «Ахмат», «Сочи» и «Крылья Советов».

    Представители «Динамо», «Локомотива», «Арсенала» и «Тамбова» либо в целом поддержали главу судейского корпуса Александра Егорова, либо придерживались нейтралитета.

    Представитель «Зенита» выступил со сдержанной позицией, настаивая на том, что смена руководства судейского корпуса не приведет к мгновенному улучшению ситуации.

    Егоров – о судействе в РПЛ: «Пока пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +552

      Докторо123 7 минут назад

      Гастарбайтеров надо нанимать из ближнего и дальнего зарубежья.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2915

      paracetamol > Докторо123 5 минут назад

      Те тоже продадутся, но только дешевле!

      1
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      Рейтинг: +4890

      Старикан 21 минуту назад

      Я смотрю тут ненавистники Спартака уж больно возбудились... Ищите брёвна в своём глазу!

      1
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      Рейтинг: +1802

      ухоженный крокодил 29 минут назад

      А Зенит не выступает, потому что мы и без судей станем чемпионами!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      Ганнибал Лектор 30 минут назад

      Вот уж мясцу то точно надо в тряпочку помалкивать - лишние 5 очков им судьи намудрили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8665

      vka1970 39 минут назад

      Систему нельзя сломать или переделать.Денежные потоки как были так и останутся.Они просто поменяют вывеску.
      Систему можно только уничтожить полностью и сменить на другую.С человеческим лицом.Но это не про нас.

      1
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      Рейтинг: +325

      Vratarь > vka1970 29 минут назад

      Это вообще не про кого

      0
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      Рейтинг: +33126

      MaxRnD 46 минут назад

      Во время обсуждения не подрались часом ?

      0
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      Рейтинг: +2915

      paracetamol 47 минут назад

      ЦСКА и «Спартак» выступили ради давления на судей. Вот уж кому подсуживают, так им. Особенно свинкам.

      -1
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      Рейтинг: +9482

      vladimir-7 > paracetamol 33 минуты назад

      Где логика? Если бы ЦСКА и Спартаку судьи подсуживали, то
      они бы, как Локомотив и др. клубы, поддержали главу судейского корпуса, либо молчали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2915

      paracetamol > vladimir-7 6 минут назад

      Если бы ЦСКА и Спартаку судьи подсуживали...
      А Спам - Сочи, скажи, что не подарили свиням 3 очка.

      0
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      Рейтинг: +9482

      vladimir-7 > paracetamol 1 минуту назад

      Подарили в этой игре. согласен, но видимо у спартака
      были и другие моменты в играх.

      0
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      Рейтинг: +696

      Джой 50 минут назад

      Смена руководства судейского корпуса не приведет к мгновенному улучшению ситуации - Связи боимся потерять по-любому.

      1
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      Рейтинг: +2915

      paracetamol > Джой 46 минут назад

      Сколько их уже поменялось, а воз и ныне там. Это система, матрица называется.

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