Клубы топ-5 лиг Европы установили новый рекорд по тратам в летнее трансферное окно

Баланс,если кому интересно, в плюсе французы,голландцы,португальцы.
1 Англия Премьер-Лига -733,50 Млн €
2 Испания ЛаЛига -292,90 Млн €
3 Италия Серия А -327,91 Млн €
6 Россия Премьер-лига -168,86 Млн €
Во время летнего трансферного окна 2019 года клубы АПЛ, Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 суммарно потратили на сделки 4,985 миллиарда фунтов.
Соответствующие данные приводит BBC со ссылкой на информацию консалтинговой компании Deloitte.
Сообщается, что это новый рекорд. Общая сумма трат выросла на 800 миллионов фунтов по сравнению с летом 2018 года.
- АПЛ – 1,41 миллиарда фунтов.
- Примера – 1,24 миллиарда фунтов.
- Серия А – 1,06 миллиарда фунтов.
- Бундеслига – 670 миллионов фунтов.
- Лига 1 – 605 миллионов фунтов.