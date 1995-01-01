Клубы топ-5 лиг Европы установили новый рекорд по тратам в летнее трансферное окно

Во время летнего трансферного окна 2019 года клубы АПЛ, Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 суммарно потратили на сделки 4,985 миллиарда фунтов.

Соответствующие данные приводит BBC со ссылкой на информацию консалтинговой компании Deloitte.

Сообщается, что это новый рекорд. Общая сумма трат выросла на 800 миллионов фунтов по сравнению с летом 2018 года.