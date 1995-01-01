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    Клубы топ-5 лиг Европы установили новый рекорд по тратам в летнее трансферное окно

    Во время летнего трансферного окна 2019 года клубы АПЛ, Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 суммарно потратили на сделки 4,985 миллиарда фунтов.

    Соответствующие данные приводит BBC со ссылкой на информацию консалтинговой компании Deloitte.

    Сообщается, что это новый рекорд. Общая сумма трат выросла на 800 миллионов фунтов по сравнению с летом 2018 года.

    • АПЛ – 1,41 миллиарда фунтов.
    • Примера – 1,24 миллиарда фунтов.
    • Серия А – 1,06 миллиарда фунтов.
    • Бундеслига – 670 миллионов фунтов.
    • Лига 1 – 605 миллионов фунтов.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Barçist 37 минут назад

      Баланс,если кому интересно, в плюсе французы,голландцы,португальцы.
      1 Англия Премьер-Лига -733,50 Млн €
      2 Испания ЛаЛига -292,90 Млн €
      3 Италия Серия А -327,91 Млн €
      6 Россия Премьер-лига -168,86 Млн €

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      Рейтинг: +2192

      TOMSON 37 минут назад

      Это к вопросу о успешном выступлении наших клубов в Европе..
      ФФП и распределение квот ЛЧ (4 команды первых 4 лиг без квалификации) делает своё дело. Теперь сформировавшаяся футбольная элита, имеет финансовую безопасность закрепленную в УЕФА. Если кто задумывается зачем это надо, то подсчитайте сколько платят клубы налогов в той же Испании и Италии и как важно, чтоб эти деньги оставались именно в этих странах.

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      Рейтинг: +6801

      ufos73 40 минут назад

      Интересно куда идут все эти деньги? Что то мне не верится, что они остаются в футболе...

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      Рейтинг: +443

      DemSerg 49 минут назад

      Некрасиво платить такие деньги просто за право подписать кого-то при том количестве бед и неустроенности в мире, которое мы имеем.

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      Рейтинг: -123

      Elektronua > DemSerg 32 минуты назад

      Ключевые слова - ТОП 5:
      Лиги успешных стран с развитыми экономикой и культурой , страны которые не лезут в соседние государства со своим "миром", страны которые тратят на вооружение сравнительно малую часть бюджета итд могут и будут тратить на футбол ,чтобы быть лучшими.

      -2
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      Рейтинг: +2770

      Gek Dement > Elektronua 15 минут назад

      Это Англия не лезет в государства? Начиная с Ирака и заканчивая, Ливией, Сирией, везде английские войска напрямую, открыто участвовали в развале этих государств, на 2018 год на 6 месте в мире по военным расходам Россия, на 7 Англия, при несоразмерной терретории, до 20% от бюджета страны Англия тратит на военных. Ты хоть думай башкой что ты пишешь когда пишешь, книжки читай там, если умеешь вообще читать. Жирный минус.

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