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    Крал: «Спартак» – промежуточный шаг перед переходом в топ-клуб»

    Новичок «Спартака» Алекс Крал ответил на вопросы о своем переходе в московский клуб.

    «Принять окончательно решение было нелегко. Я колебался, очень тщательно обдумывал данный шаг. Я считаю, что РПЛ – правильный выбор. Лига занимает шестое место в Европе, мне предстоят сложные матчи, что для меня будет большим изменением.

    Многие чешские игроки стремятся уехать в топ-5 сильнейших европейских лиг. Буду ли я ближе к ним, играя в России? Патрик Шик, Марек Сухи или Петр Чех должны были сделать промежуточный шаг, прежде чем перейти в топ-клуб. Для меня это будет «Спартак». Команда находится на высоком уровне и может помочь мне вырасти.

    Мои близкие сказали, что это правильный выбор. В Чехии, как правило, не следят за РПЛ. Даже исторически сложилось мнение, что все, что является русским, автоматически сразу становится плохим. Но Россия за последние несколько лет значительно продвинулась, условия там на высоком уровне. Я перешел в большой клуб», – сказал Крал.

    • «Спартак» купил полузащитника у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • 21-летний чех заключил с московским клубом пятилетний контракт.

    Источник: iDnes

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