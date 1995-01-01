Эриксен: «Хотел бы сам управлять карьерой, как в Football Manager»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился мыслями о том, что ему так и не удалось сменить клуб во время летнего трансферного окна.

«Я хотел бы сам управлять карьерой, как в компьютерной игре Football Manager. Но это, к сожалению, невозможно. Не думаю, что было ошибкой говорить, что настало время для нового вызова. Это футбол, и никогда не знаешь, как все сложится. Здесь многие вещи имеют значение», – сказал датчанин.