Пресс-секретарь «Ростова»: «Непонятно, где мы будем играть против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ»

Пресс-секретарь «Ростова» Денис Штанько прокомментировал возникшие проблемы с доступом к стадиону «Ростов Арена», на котором команда проводила свои домашние матчи.

– «Спорт-Ин» выступил с заявлением, что ситуация разрешилась и «Ростов» продолжит играть на «Ростов-Арене».

– Нет, это неправда. «Спорт-Ин» вводит в заблуждение читателей, болельщиков и журналистов. Они пишут, что клуб погасил задолженность, но это неправда. Потому что на момент получения письма о расторжении договора никаких задолженностей перед «Спорт-Ин» у «Ростова» не было. Соответственно, мы ничего не погашали.

Вопрос по-прежнему не является исчерпанным. Не понятен статус договора, как и то, где мы будем играть против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ. Нашим сотрудникам запрещен доступ на «Ростов Арену», все аккредитации и пропуски аннулированы. В проведение миротворческого матча с Сирией на этом стадионе «Спорт-Ин» нам отказал. Мы вынуждены играть его на «Олимпе».

– Для чего «Спорт-Ин» распространяет такую информацию?

– Наверное, для снижения общественного резонанса. Мы были бы рады, если вопрос действительно решен. Но изначально проблема была не в задолженности. Ребята из «Спорт-Ин» пытаются попутать главное со второстепенным. Они регулярно нарушают условия договора аренды стадиона в части обеспечения безопасности зрителей на трибуне, работы инженерно-технических коммуникации и прочего. Мы все это отражали в актах приема-передачи.

За счет этого на компанию накладываются серьезные штрафные санкции – 18-20% от суммы аренды. «Спорт-Ин» неоднократно в устной и письменной форме говорил нам, что «Ростов» не рады видеть на «Ростов Арене». У них есть другой клуб из Первой лиги, который по тому же прайсу арендует стадион, но не создает головной боли. Потому что у них две тысячи болельщиков, и эксплуатировать стадион в условиях такой нагрузки намного проще, а расходные материалы – ниже. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Но информация, которую «Спорт-Ин» пытается донести до общественности, не соответствует действительности.