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    Пресс-секретарь «Ростова»: «Непонятно, где мы будем играть против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ»

    Пресс-секретарь «Ростова» Денис Штанько прокомментировал возникшие проблемы с доступом к стадиону «Ростов Арена», на котором команда проводила свои домашние матчи.

    – «Спорт-Ин» выступил с заявлением, что ситуация разрешилась и «Ростов» продолжит играть на «Ростов-Арене».

    – Нет, это неправда. «Спорт-Ин» вводит в заблуждение читателей, болельщиков и журналистов. Они пишут, что клуб погасил задолженность, но это неправда. Потому что на момент получения письма о расторжении договора никаких задолженностей перед «Спорт-Ин» у «Ростова» не было. Соответственно, мы ничего не погашали.

    Вопрос по-прежнему не является исчерпанным. Не понятен статус договора, как и то, где мы будем играть против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ. Нашим сотрудникам запрещен доступ на «Ростов Арену», все аккредитации и пропуски аннулированы. В проведение миротворческого матча с Сирией на этом стадионе «Спорт-Ин» нам отказал. Мы вынуждены играть его на «Олимпе».

    – Для чего «Спорт-Ин» распространяет такую информацию?

    – Наверное, для снижения общественного резонанса. Мы были бы рады, если вопрос действительно решен. Но изначально проблема была не в задолженности. Ребята из «Спорт-Ин» пытаются попутать главное со второстепенным. Они регулярно нарушают условия договора аренды стадиона в части обеспечения безопасности зрителей на трибуне, работы инженерно-технических коммуникации и прочего. Мы все это отражали в актах приема-передачи.

    За счет этого на компанию накладываются серьезные штрафные санкции – 18-20% от суммы аренды. «Спорт-Ин» неоднократно в устной и письменной форме говорил нам, что «Ростов» не рады видеть на «Ростов Арене». У них есть другой клуб из Первой лиги, который по тому же прайсу арендует стадион, но не создает головной боли. Потому что у них две тысячи болельщиков, и эксплуатировать стадион в условиях такой нагрузки намного проще, а расходные материалы – ниже. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Но информация, которую «Спорт-Ин» пытается донести до общественности, не соответствует действительности.

    • Ранее Штанько заявлял, что «Ростов» изучает возможность проведения домашних матчей в Краснодаре или Волгограде.
    • По итогам восьми туров команда делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии28
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      Рейтинг: +956

      geroin161 10 минут назад

      Куда губернатор смотрит????

      2
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      ...
      Рейтинг: +2915

      paracetamol > geroin161 3 минуты назад

      Ждет, пока ВВП не вмешается.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32411

      portero > geroin161 1 минуту назад

      Страшно наверное трогать без команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4890

      Старикан 16 минут назад

      Что ещё за "Спорт-Ин"? Совсем уже о.хуели! Куда смотрит руководство РПЛ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Barçist 28 минут назад

      Стадион принадлежит государству, Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг". Проектирование и строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу Россия-2018.,Федеральная собственность, Министерство спорта Российской Федерации.
      Деньги на обеспечение эксплуатации стадиона до 2022 года из федерального бюджета планируют выделить более 1 млрд руб., из регионального — 40 млн руб.
      Его планировали летом передать области,но нет.Матчи для них лишняя головная боль,едь финансирование и фирма находятся в Москве.Но,думаю всё будет нормально,поправят товарищей и будут играть там.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32411

      portero > Barçist 2 минуты назад

      Только там не товарищи, а родственники людей у власти, дали им кормушку и сказали выжимай со всех деньги на общих основаниях, клуб это или коцерт, кормитесь как сможете, плюс госсредства, чтоб хорошо ели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      3a zenit 43 минуты назад

      думаю это Ростов виноват и чет мутит.Какой дурак будет вставлять палки в колёса клубу РФПЛ да и ещё на стадионе который построили к ЧМ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +33126

      MaxRnD > 3a zenit 31 минуту назад

      Ну да, статус клуба РФПЛ у нас настолько фундаментален и
      железобетонен, что даже никому и в голову не придёт такое кощунство ))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2915

      paracetamol 51 минуту назад

      В Ростове постоянно финансовые склоки. Построили стадион за счет казны, а какая-то г-нная фирма его прихватизировала.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      O-kolesov > paracetamol 35 минут назад

      Ты сам себе противоречишь, минусуя меня.Я имел в виду бакланы-- руководство стадиона и команду " Чайка ", но никак не болельщиков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4913

      _Marqella_ 1 час назад

      Ни чего хорошего я конечно про Ростов сказать не могу, но даже их "псевдоболельщиков" нельзя лишать права смотреть на свою команду в своём колхозе...))

      3
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      ...
      Рейтинг: +33126

      MaxRnD > _Marqella_ 49 минут назад

      Ну, вам-то с таким амбре и из под картонных коробок всяко-разно виднее ... )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4913

      _Marqella_ > MaxRnD 44 минуты назад

      Макс не язви, тебе это не идёт...))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33126

      MaxRnD > _Marqella_ 24 минуты назад

      Машуня, это косяк с моей стороны ! )) Буду работать над собой и исправляться ! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Бомбардиръ 1 час назад

      Раньше слышал, что Чайка из какой-то деревни претендовала на Ростов Арену.
      И она теперь, как видим, своего добилась.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33126

      MaxRnD > Бомбардиръ 1 час назад

      Уж Чайка-то тут 100% не при делах, но движняк совсем нездоровый и не способствующий достижению нормальных результатов

      3
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      ...
      Рейтинг: +100

      O-kolesov > Бомбардиръ 56 минут назад

      Оказывается бакланы существуют не только в Питере.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Бомбардиръ > O-kolesov 55 минут назад

      И бомжи тоже не только в Питере)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Barçist > MaxRnD 39 минут назад

      .""У них есть другой клуб из Первой лиги, который по тому же прайсу арендует стадион, но не создает головной боли. Потому что у них две тысячи болельщиков, и эксплуатировать стадион в условиях такой нагрузки намного проще, а расходные материалы – ниже. "" Это Чайка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33126

      MaxRnD > Barçist 30 минут назад

      Капитализм на улице уж давно, а стадион, при средней посещаемости "Ростова" за 30 тыр, приносит не такие уж и маленькие деньги, так что в "Чайке" с её микропосещаемостью господа капиталисты уж точно никак не заинтересованы

      1
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      Рейтинг: +1221

      klim2m > Бомбардиръ 16 минут назад

      Чайку из деревни заставили играть на Ростов арене что тут не ясно, 3 ригры и бабки кончились)))

      1
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      Рейтинг: +1221

      klim2m > Barçist 15 минут назад

      Чайка не и играет на Арене им дорого очень

      1
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      Рейтинг: +2623

      Рубинище 1 час назад

      А почему стадион вообще Ростову не отдали? для х.з. кого строили?

      5
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      Рейтинг: +2553

      m40 1 час назад

      Бред какой то. Случай частный, но хорошо характеризующий нашу страну. Прискорбно.

      5
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      Рейтинг: +33126

      MaxRnD 1 час назад

      О*****ть, какая-то ОПГ присвоила себе стадион, построенный на бюджетные деньги, и теперь пытается то ли качать права, то ли целенаправленно вставлять палки в более или менее успешное на данный момент выступление команды в начавшемся чемпионате

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