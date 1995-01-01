Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна

Клубы английской Премьер-лиги намерены отказаться от идеи закрывать летнее трансферное окно за день до старта сезона.

По информации Daily Mail, на предстоящем собрании клубов АПЛ решение об отмене данного правила получит необходимые 11 голосов.

Члены лиги уверены, что такая инициатива больше навредила английским командам, поскольку предоставила преимущество в переговорах клубам из других стран.

В этом году дедлайн в АПЛ наступил 8 августа, а в остальных европейских чемпионатах трансферное окно было открыто до 2 сентября включительно.