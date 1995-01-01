Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    «Млада Болеслав»: «Мы не достигли договоренности ни с одним из претендентов на Комличенко»

    «Млада Болеслав» на своем официальном сайте опубликовала заявление касательно несостоявшегося трансфера нападающего Николая Комличенко.

    «Руководство ФК «Млада Болеслав» не достигло договоренности ни с одним из претендентов на 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Мы верим, что сотрудничество с очень важным членом нашей команды продолжится на нынешнем уровне», – говорится в заявлении клуба.

    • Ранее сообщалось, что практически до дедлайна шли переговоры о переходе Комличенко в ЦСКА.
    • В итоге сделка сорвалась из-за желания армейцев пересмотреть уже согласованные условия.

    Бабаев: «Как так с Комличенко получилось? Не получилось, скорее»

    Источник: Официальный сайт «Млады Болеслав»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      Вальдемар IV 6 минут назад

      коляну извинения, я думал продаст мечту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32384

      portero 8 минут назад

      В купле-продаже два дурака, вернее нетзвестно кто им станет, кто сейчас пожалел денег или кто цену задрал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8393

      Диктор 11 минут назад

      Скупые видать клубы попались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      absent32 1 час назад

      значит зимой перейдет... в один из среднечковых клубов европы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Genz 1 час назад

      Нужно комличенко забить за сборную, тогда возьмут в Барселону

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32384

      portero > Genz 9 минут назад

      А шанс то дадут??? Со скамейки никак не забить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73609
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru