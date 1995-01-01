«Млада Болеслав»: «Мы не достигли договоренности ни с одним из претендентов на Комличенко»

«Млада Болеслав» на своем официальном сайте опубликовала заявление касательно несостоявшегося трансфера нападающего Николая Комличенко.

«Руководство ФК «Млада Болеслав» не достигло договоренности ни с одним из претендентов на 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Мы верим, что сотрудничество с очень важным членом нашей команды продолжится на нынешнем уровне», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что практически до дедлайна шли переговоры о переходе Комличенко в ЦСКА.

В итоге сделка сорвалась из-за желания армейцев пересмотреть уже согласованные условия.

Бабаев: «Как так с Комличенко получилось? Не получилось, скорее»