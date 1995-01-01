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    Бабаев: «Как так с Комличенко получилось? Не получилось, скорее»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв трансфера форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    «Как так с Комличенко получилось? Не получилось скорее», – сказал Бабаев.

    • Сообщалось, что сделка сорвалась из-за желания ЦСКА пересмотреть уже согласованные условия.
    • Переговоры между клубами шли практически до дедлайна, но не увенчались успехом.
    • Рыночная стоимость Комличенко оценивается в 3,5 миллиона евро, но, по информации «СЭ», армейцы могли купить нападающего за 2,65 миллиона.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +910

      Genz 11 минут назад

      Пострадал мам комличенко

      0
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      Рейтинг: +1812

      Nerlinger 22 минуты назад

      Гинер суперЖопошник !!!

      0
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      Рейтинг: +1336

      РМЗ 50 минут назад

      Лохи

      0
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      Рейтинг: +1551

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Да ладно Бабаев!) Сорвали специально, толь не нужен!

      2
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      Рейтинг: +723

      Niko 1 час назад

      Отличное объяснение. Расскажите более развёрнуто пожалуйста

      1
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      Рейтинг: +9480

      vladimir-7 > Niko 1 час назад

      А зачем? Не срослось и точка.

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