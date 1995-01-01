Бабаев: «Как так с Комличенко получилось? Не получилось, скорее»

Пострадал мам комличенко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв трансфера форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
«Как так с Комличенко получилось? Не получилось скорее», – сказал Бабаев.
- Сообщалось, что сделка сорвалась из-за желания ЦСКА пересмотреть уже согласованные условия.
- Переговоры между клубами шли практически до дедлайна, но не увенчались успехом.
- Рыночная стоимость Комличенко оценивается в 3,5 миллиона евро, но, по информации «СЭ», армейцы могли купить нападающего за 2,65 миллиона.