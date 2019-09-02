«Чемпионат»: трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко не перейдет в ЦСКА в текущее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», сделка сорвалась из-за желания армейцев пересмотреть уже согласованные условия.

Сообщается, что переговоры шли и сегодня весь день, но не увенчались успехом.

Ранее «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.