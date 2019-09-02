«Чемпионат»: трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

Что не делается - всё к лучшему
Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко не перейдет в ЦСКА в текущее трансферное окно.
По информации «Чемпионата», сделка сорвалась из-за желания армейцев пересмотреть уже согласованные условия.
Сообщается, что переговоры шли и сегодня весь день, но не увенчались успехом.
Ранее «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.
- Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с июля 2017 года.
- Российский форвард сыграл 61 матч в составе чешской команды, забил 40 голов и сделал девять результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.