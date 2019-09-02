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    «Чемпионат»: трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко не перейдет в ЦСКА в текущее трансферное окно.

    По информации «Чемпионата», сделка сорвалась из-за желания армейцев пересмотреть уже согласованные условия.

    Сообщается, что переговоры шли и сегодня весь день, но не увенчались успехом.

    Ранее «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.

    • Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с июля 2017 года.
    • Российский форвард сыграл 61 матч в составе чешской команды, забил 40 голов и сделал девять результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2019 23:07
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1088

      ALEX ML 8 минут назад

      Что не делается - всё к лучшему

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      Рейтинг: +4425

      GoldPlayFIFARus9 11 минут назад

      2.65 млн не так уж и много, по нынешним меркам, но как у нас говорится: "Жадность фраера сгубила", или "от добра добра не ищут". Ну а Комлиниченко удачи. Я бы на месте Зенита его и Соболева подписал бы, и оставил бы в аренде в их клубах на этот сезон, а по окончании нынешнего сезона отпустил бы восвояси Дзюбу и Ко в добрый путь

      0
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      Рейтинг: +456

      dimag > GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      Кто хорошо играет того в Сочи ,где потеплее, а кто хуже того в Сибирь отправить, в Оренбург

      0
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      Рейтинг: +235

      gambler35 12 минут назад

      Столько было разговоров, а купили только Гогуа по дишманству. Нападения нет,опорника нет. Эх...

      1
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      Рейтинг: +37

      GarryD 27 минут назад

      Это реально не здорово! Нап был нужен и ни факт, что сидел бы на скамье. Их у нас итак 1,5 чела, да ещё и забивают через раз на третий. У нас защитники больше забивают. А если травма? Нос уже ломали... По еврейски это всё. Если мы хотим чего-то добиться нужна свежая кровь и финансовые вливания...

      1
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      Рейтинг: +601

      Sergil 33 минуты назад

      Гинер включил режим еврея и попытался сбить и без того копеечную цену?)

      1
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      Рейтинг: +4906

      BRO_football 34 минуты назад

      Эх, ну как так-то? Как же мы без нападающего теперь? Один Чалов не затащит. Ничего, кроме матерных слов в голову не лезет.

      1
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      Рейтинг: +1322

      Derzkiy1 50 минут назад

      На самом деле его некуда сейчас кроме банки... Главное Алан без травм нужен

      2
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      Рейтинг: +3809

      Lester84 > Derzkiy1 47 минут назад

      У Дзаги вся карьера - травма на травме. Последние пару сезонов так вообще. Вы серьезно на него рассчитываете?

      2
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      Рейтинг: +456

      dimag > Lester84 37 минут назад

      28 лет в одном клубе, атакующий полузащитник, под напами и слева, и справа...конечно расчитываем.А со своими - " травма на травме" он успевает большую пользу клубу принести между ними

      0
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      Рейтинг: +3809

      Lester84 > dimag 32 минуты назад

      Не успеваЕТ, а успевал раньше. Последние пару сезонов он больше лечится, чем играет. Даже форму набрать толком не получалось. Это будет Абель/Гонсалес дубль 3, вот увидите

      2
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      Рейтинг: +456

      dimag 57 минут назад

      Читаю я вас ребята и думаю - в ЦСКА Месси не перешел или опять не вернулся Вагнер Лав с Думбия? Вы даже эту фамилию - Комличенко- не слышали раньше.

      1
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      Рейтинг: +3809

      Lester84 > dimag 49 минут назад

      Чалов в этом сезоне не блещет, а с Нисимурой мы далеко не уедем. Поэтому радоваться можно любому новому нападающему

      1
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      Рейтинг: +668

      shikari__ > Lester84 47 минут назад

      ты наверное забыл про Сигурдссона

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      Рейтинг: +456

      dimag > Lester84 44 минуты назад

      А почему вы думаете, что если он забивал в Чехии,то будет забивать и тут? Мы же не в хоккей играем)Да и Краснодар его списал.

      1
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      Рейтинг: +3809

      Lester84 > shikari__ 41 минуту назад

      Сигурдссон хорош, но он скорее атакующий полузащитник, нежели завершитель атак. А у нас беда как раз в завершающей стадии атак

      0
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      Рейтинг: +3809

      Lester84 > dimag 37 минут назад

      Потому что он во-первых стал абсолютным рекордсменом по количеству голов за сезон в Чехии, а во-вторых судя по этому сезону - планку он не снижает и продолжает исправно забивать. Свет на нем конечно клином не сошелся, но толк бы от него мог быть. Так же как и от профуканного нами Игбуна

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      Рейтинг: +456

      dimag > Lester84 23 минуты назад

      Ну Ингбун в Динамо в аренде, и я считаю что просто им никого не удалось купить и пошли по пути ЦСКА,на свободных агентов. А чемпионат Чехии ну это не показатель. Краснодар его списал, при таких деньгах хотели бы - вернул за 2,85 млн. евро , если Комличенко такой крутой форвард.

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      Рейтинг: +3809

      Lester84 > dimag 21 минуту назад

      Игбуна можно было подписать гораздо раньше разговоров про Комличенко, и Уфа была настроена на диалог. Если уж Динамо выморозило аренду, то уж Бабаев и подавно мог. А что касаемо Краснодара - у них то как раз есть кому в атаке играть - Ари, Берг, Игнатьев и Шапи. Куда им еще Комличенко???

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      Рейтинг: +456

      dimag > Lester84 8 минут назад

      Ну Комличенко же круче ,я там не помню точно ...42 гола в 75 матчах, куда там Шапи с Игнатьевым, а Игбуну тем более

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      Рейтинг: +3809

      Lester84 1 час назад

      Это фиаско, братан

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      Рейтинг: +36

      Олег1204 1 час назад

      Есть Биол, так что не приятно, но не смертельно

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