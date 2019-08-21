Главные новости дня. Семак пропустит матч с «Уфой» из-за дисквалификации, «Барселона» подготовила анонс Неймара

«Фиорентина» подписала двухлетний контракт с Рибери.
«Невские новости»: «Зенит» предложит за Миранчуков 30 миллионов.
«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым.
Семак пропустит ближайший матч с «Уфой» из-за дисквалификации.
Шишкин в матче с «Велесом» разбил голову об ограждение. Он продолжил играть после остановки кровотечения.
RAC1: «Барселона» подготовила анонс Неймара и заказала тираж футболок.
Джорджевич: «ЦСКА мог продать Чалова и взять меня».
«Чемпионат»: Тарасов требует от «Локомотива» 12 тысяч.
Президент «Оренбурга» – о Сутормине: «Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Так уж договорились, чего теперь делать».