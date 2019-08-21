RAC1: «Барселона» подготовила анонс Неймара и заказала тираж футболок

«ПСЖ» продолжает переговоры с «Барселоной» о трансфере Неймара.

Каталонцы заранее готовятся к возвращению бразильца на «Камп Ноу».

Клуб заказал техническому спонсору Nike большую партию футболок, а также уже смонтирован ролик, который будет показан на представлении футболиста.

По информации источника, на прошлой неделе представители «Барселоны» летали в Париж. Испанский клуб предлагал аренду с последующим правом выкупа. При этом в сделку могли войти другие игроки «Барселоны».

По данным Goal, позиция «ПСЖ» в переговорах категорична: аренда Неймара с обязательным правом выкупа за 220-250 миллионов.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.



