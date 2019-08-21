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    RAC1: «Барселона» подготовила анонс Неймара и заказала тираж футболок

    «ПСЖ» продолжает переговоры с «Барселоной» о трансфере Неймара.

    Каталонцы заранее готовятся к возвращению бразильца на «Камп Ноу».

    Клуб заказал техническому спонсору Nike большую партию футболок, а также уже смонтирован ролик, который будет показан на представлении футболиста.

    По информации источника, на прошлой неделе представители «Барселоны» летали в Париж. Испанский клуб предлагал аренду с последующим правом выкупа. При этом в сделку могли войти другие игроки «Барселоны».

    По данным Goal, позиция «ПСЖ» в переговорах категорична: аренда Неймара с обязательным правом выкупа за 220-250 миллионов.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.


    Источник: RAC1

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    21.08.2019 08:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +281

      trudovik 21 августа 2019, 22:22

      Новости о неймаре и барсе, это как новости о Глушакове с его приключениями - их можно читать вечно, и они никогда не закончатся))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > trudovik 22 августа 2019, 09:56

      Про Глушака уже пару месяцев ничего нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Mihai11 21 августа 2019, 11:42

      Когда это всё кончится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 21 августа 2019, 09:19

      Как же задолбала эта истоия!

      4
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > Добрый Бобер 21 августа 2019, 10:50

      Ну вот уже подходит эта история к концу. Барса щас его купит, он сначала травмируется, потом уедет снова за баблом, а барса останется у разбитого корыта, без денег и форвардов ( месси же и сеарес стареют не по дням, а по часам)

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