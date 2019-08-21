RAC1: «Барселона» подготовила анонс Неймара и заказала тираж футболок

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«ПСЖ» продолжает переговоры с «Барселоной» о трансфере Неймара.
Каталонцы заранее готовятся к возвращению бразильца на «Камп Ноу».
Клуб заказал техническому спонсору Nike большую партию футболок, а также уже смонтирован ролик, который будет показан на представлении футболиста.
По информации источника, на прошлой неделе представители «Барселоны» летали в Париж. Испанский клуб предлагал аренду с последующим правом выкупа. При этом в сделку могли войти другие игроки «Барселоны».
По данным Goal, позиция «ПСЖ» в переговорах категорична: аренда Неймара с обязательным правом выкупа за 220-250 миллионов.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.
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