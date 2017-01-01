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    Goal: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду с обязательством выкупа за 220-250 миллионов

    «ПСЖ» ищет варианты продолжение карьеры для нападающего Неймара, который хочет покинуть клуб.

    По информации Goal, парижане готовы отдать 27-летнего игрока в аренду с обязательством выкупа через год за сумму в размере от 220 до 250 миллионов евро.

    Как ранее сообщалось, за футболиста ведут борьбу «Реал» и «Барселона». Сам бразилец хочет вернуться в каталонский клуб.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В составе парижан форвард провел 58 матчей, забил 51 гол, стал двукратным чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны и завоевал Кубок лиги.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13845

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      А от Неймара через год останется хоть что-нибудь???...

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      Рейтинг: +8366

      DeStar 17 минут назад

      ну тогда скорее в барсу уйдёт)

      0
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      Рейтинг: +3146

      dinar7777dinar 22 минуты назад

      Да нах нужен

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      Рейтинг: +1862

      diadushka 26 минут назад

      даже с учетом нынешнего беспредела цен на трансферном рынке, больше 100-120 тяжело будет продать его

      0
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      Рейтинг: +1862

      diadushka > diadushka 25 минут назад

      проще будет застраховать и сломать ему ногу)))

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