Goal: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду с обязательством выкупа за 220-250 миллионов

А от Неймара через год останется хоть что-нибудь???...
«ПСЖ» ищет варианты продолжение карьеры для нападающего Неймара, который хочет покинуть клуб.
По информации Goal, парижане готовы отдать 27-летнего игрока в аренду с обязательством выкупа через год за сумму в размере от 220 до 250 миллионов евро.
Как ранее сообщалось, за футболиста ведут борьбу «Реал» и «Барселона». Сам бразилец хочет вернуться в каталонский клуб.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- В составе парижан форвард провел 58 матчей, забил 51 гол, стал двукратным чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны и завоевал Кубок лиги.