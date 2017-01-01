Goal: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду с обязательством выкупа за 220-250 миллионов

«ПСЖ» ищет варианты продолжение карьеры для нападающего Неймара, который хочет покинуть клуб.

По информации Goal, парижане готовы отдать 27-летнего игрока в аренду с обязательством выкупа через год за сумму в размере от 220 до 250 миллионов евро.

Как ранее сообщалось, за футболиста ведут борьбу «Реал» и «Барселона». Сам бразилец хочет вернуться в каталонский клуб.