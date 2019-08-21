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    «Чемпионат»: Тарасов требует от «Локомотива» 12 тысяч

    Полузащитник Дмитрий Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро.

    «Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 000 евро с «Локомотива». Даты заседания я не знаю», – заявил Тарасов.

    • В 30 туре чемпионата России прошлого сезона Тарасов, выступавший за «Локомотив» получил повреждение после стыка с одним из футболистов «Уфы».
    • По окончанию сезона футболист полетел в Италию и за свои деньги оплатил лечение.
    • Счет составил 23 тысячи евро. 10 – за лечение, 13 – реабилитация.
    • Контракт футболиста закончился 1 июля, и Тарасов покинул клуб.
    • «Локомотив» отказался возмещать расходы бывшему игроку.

    Тарасов: «Предлагали прощальный матч. Когда полилась вся грязь, какой может быть матч?»

    Источник: «Чемпионат»

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    21.08.2019 11:44
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1386

      Чец 21 августа 2019, 20:14

      Все по делу. Это тоже самое производство--есть работодатель,есть работник. А какие суммы крутятся--не наше дело.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:47

      Обеднел Тараска, чуть не с сумой побирается.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 августа 2019, 13:30

      Как сам Тарасов говорил: "Фарфан жадный?" А сам-то мог бы и не взыскивать такую сумму с клуба, который сделал ему Имя.

      -1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Бухбух 21 августа 2019, 20:08

      Он не с нищей пенсионерки вроде взыскивает. А с недобросовестного работодателя. При чем тут жадность, если лечить должны по контракту.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2019, 13:22

      Првильно делает Д.Тарасов, что требует оплатить его личные затраты на лечение, т.к. работодатель должен оплатить ему все расходы на лечение,
      потому, что травму он получил играя за Локомотив.

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 августа 2019, 13:08

      12 тысяч? У долларового миллионера что, все деньги оказались пропитыми и не хватает на опохмелиться?

      1
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 21 августа 2019, 13:04

      Ну Бузов мелочной:)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Freyd 21 августа 2019, 13:40

      8 млн. руб., это не мелочь, даже для безработного Тарасова.

      1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > vladimir-7 21 августа 2019, 13:44

      у Вас с математикой плохо)))

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      Рейтинг: +61

      BARAB2010 > vladimir-7 21 августа 2019, 14:09

      Что это надо умножить чтобы получить 8 млн.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > AtticusFinch 21 августа 2019, 14:22

      Ну около миллиона, тоже не мелочь.

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > vladimir-7 21 августа 2019, 14:41

      Для нас с Вами)))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 августа 2019, 12:22

      При том,что ему абсолютно незаслуженно платили 200 000 евро в месяц,можно было десятую часть из кармана докторам лечащим выложить??!?!?!?
      Урод!
      У нас люди 30-тку получают,врачам несут конфеты,коньяки,деньги в благодарность и с пониманием...

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Антон bx14e 21 августа 2019, 20:11

      Урод потому что у работодателя попросил выполнить контракт? А Локо что побирается, нищий клуб? И кто тогда Локо, раз такую "мелочь" своих обязательств выполнить не могут?

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Gek Dement 21 августа 2019, 20:40

      его услуги лично мне в любимом клубе были даром не нужны! даже учитывая яркого отрезка,когда он забивали головой,и ногой два раза подряд случайно.его счастье,что из фк Москва его приютили. можно сказать на помойке нашли,отмыли,отчисли,а он нам фигвамы рисует..

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Антон bx14e 21 августа 2019, 21:26

      Локо работодатель, не бедный кстати работодатель, есть контракт там все заранее прописывается, лечение в футболе стандартная опция контракта- вот это все по факту. А позиция которую высказываешь ты можешь во дворе когда с корешами мяч пинаешь мальчика соседского пригласить, поставить ему фингал, а потом выгнать в шею и сказать чтобы был доволен что вообще пустили играть- это детскость во первых, а во вторых просто нецивилизованно, как можно российский футбол вообще критиковать, людям вроде тебя, у которых в голове заложены нормы общественной жизни на уровне африканского племени?? Контракт с клубом заключён, пусть клуб выполнит обязательства вот и все.

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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 12:22

      Блин, учитывая недавно всплывшую инфу о цене Сутормина и заголовок этой статьи ("Тарасов требует от «Локомотива» 12 тысяч") можно подумать, что 12 тысяч рублей )))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Я - легенда 21 августа 2019, 14:26

      Может быть и он отблагодарил врачей из своего кармана,
      помимо основной оплаты.

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 21 августа 2019, 12:19

      Я уж подумал 12 000 р. А то тут такие суммы пошли... 50 000 р. за Сутормина. Может и Тарасов решил по мелочи забрать своё)

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 августа 2019, 11:55

      Какой бы не был Тарасов человек...., но тут я на его стороне...

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