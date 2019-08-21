«Чемпионат»: Тарасов требует от «Локомотива» 12 тысяч

Полузащитник Дмитрий Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро.

«Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 000 евро с «Локомотива». Даты заседания я не знаю», – заявил Тарасов.

В 30 туре чемпионата России прошлого сезона Тарасов, выступавший за «Локомотив» получил повреждение после стыка с одним из футболистов «Уфы».

По окончанию сезона футболист полетел в Италию и за свои деньги оплатил лечение.

Счет составил 23 тысячи евро. 10 – за лечение, 13 – реабилитация.

Контракт футболиста закончился 1 июля, и Тарасов покинул клуб.

«Локомотив» отказался возмещать расходы бывшему игроку.

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