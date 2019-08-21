Тарасов: «Предлагали прощальный матч. Когда полилась вся грязь, какой может быть матч?»

Хз почему его так все не любят, мб завидуют? Нормальный чел, жаль что так получилось расстаться с клубом в котором был не малую часть карьеры...
Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему отказался от прощального матча.
«Был какой-то разговор. Мне предлагали прощальный матч, но я понимал, что это было как будто не для меня. Руководство что-то хотело. Предложение было, но затем последовала операция, а когда полилась вся эта грязь, какой может быть прощальный матч?
Мне не нужен прощальный матч. Есть игроки, с которыми я общаюсь. Я соберу их, как только выпрямится немного в жизни, и болельщики придут и Палыч», – рассказал Тарасов в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому.
«Локомотив» отказался подписывать новый контракт с Тарасовым.
В конце июня было объявлено об уходе опорника из клуба.
- Тарасов выступал за московский клуб с 2010 года.
- Футболист получил травму в своем последнем матче за клуб, но железнодорожники отказались оплачивать его лечение.
- В итоге игроку пришлось делать операцию за свои деньги.