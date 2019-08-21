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    Тарасов: «Предлагали прощальный матч. Когда полилась вся грязь, какой может быть матч?»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему отказался от прощального матча.

    «Был какой-то разговор. Мне предлагали прощальный матч, но я понимал, что это было как будто не для меня. Руководство что-то хотело. Предложение было, но затем последовала операция, а когда полилась вся эта грязь, какой может быть прощальный матч?

    Мне не нужен прощальный матч. Есть игроки, с которыми я общаюсь. Я соберу их, как только выпрямится немного в жизни, и болельщики придут и Палыч», – рассказал Тарасов в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому.

    «Локомотив» отказался подписывать новый контракт с Тарасовым.

    В конце июня было объявлено об уходе опорника из клуба.

    • Тарасов выступал за московский клуб с 2010 года.
    • Футболист получил травму в своем последнем матче за клуб, но железнодорожники отказались оплачивать его лечение.
    • В итоге игроку пришлось делать операцию за свои деньги.

    Источник: «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    21.08.2019 10:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 августа 2019, 13:03

      Хз почему его так все не любят, мб завидуют? Нормальный чел, жаль что так получилось расстаться с клубом в котором был не малую часть карьеры...

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 21 августа 2019, 12:24

      Да все знают, что Бузов (Тарасов) как человек моральный урод. Вот все и возвращается.

      0
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      Рейтинг: +871

      O-kolesov 21 августа 2019, 11:36

      Возомнил из себя Френка Лэмпарда.Чудовище.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 августа 2019, 11:35

      Он что был, что не был в ЛОКО! Какой прощальный матч! Звезда просто Супер!! Сиди уже нянькайся с детьми и не суй свой нос в футбол не твоё это, не твоё!!!!

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Fan Loko mik 21 августа 2019, 13:03

      А тебя послушать, прям имеешь непосредственное отношение к профессиональному футболу. Как человек он может и дерьмицо, но 8 лет паровозу отдано, а раз он "что был, что не было" то должны возникать вопросы к руководству клуба.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 августа 2019, 11:20

      Он какой то выдающийся футболист ?

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