Тарасов: «Предлагали прощальный матч. Когда полилась вся грязь, какой может быть матч?»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему отказался от прощального матча.

«Был какой-то разговор. Мне предлагали прощальный матч, но я понимал, что это было как будто не для меня. Руководство что-то хотело. Предложение было, но затем последовала операция, а когда полилась вся эта грязь, какой может быть прощальный матч?

Мне не нужен прощальный матч. Есть игроки, с которыми я общаюсь. Я соберу их, как только выпрямится немного в жизни, и болельщики придут и Палыч», – рассказал Тарасов в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому.

«Локомотив» отказался подписывать новый контракт с Тарасовым.

В конце июня было объявлено об уходе опорника из клуба.