Президент «Оренбурга» – о Сутормине: «Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Так уж договорились, чего теперь делать»

30 миллионов евро за двоих - это слишком много. Они стоят максимум 1 миллион (рублей, а не евро). Нормальная цена, всё-таки они в сборной России играли, в еврокубках участвовали и даже чемпионами России становились. А что? Кругового за 50 тысяч рублей купили, значит и Миранчуков за миллион рублей купят.
А если серьёзно, то инфа хрень полнейшая. Вряд ли Локомотив будет ослаблять себя и усиливать соперника посреди сезона. Всё-таки имеется уже подобный пример с ЦСКА, когда Зениту не удалось купить Марио Фернандеса - одного из главных игроков армейцев.
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Сутормин был продан в «Зенит» за 50 тысяч рублей.
«Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России.
Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд.
Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать», – сказал Кияев.
Ранее стало известно, что «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей.
- «Рубин» объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 29 июня 2019 года.
- 8 июля футболист перешел из казанского клуба в «Зенит».