Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Оренбурга» – о Сутормине: «Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Так уж договорились, чего теперь делать»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Сутормин был продан в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

    «Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России.

    Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд.

    Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать», – сказал Кияев.

    Ранее стало известно, что «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей.

    • «Рубин» объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 29 июня 2019 года.
    • 8 июля футболист перешел из казанского клуба в «Зенит».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2019 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 августа 2019, 19:24

      30 миллионов евро за двоих - это слишком много. Они стоят максимум 1 миллион (рублей, а не евро). Нормальная цена, всё-таки они в сборной России играли, в еврокубках участвовали и даже чемпионами России становились. А что? Кругового за 50 тысяч рублей купили, значит и Миранчуков за миллион рублей купят.
      А если серьёзно, то инфа хрень полнейшая. Вряд ли Локомотив будет ослаблять себя и усиливать соперника посреди сезона. Всё-таки имеется уже подобный пример с ЦСКА, когда Зениту не удалось купить Марио Фернандеса - одного из главных игроков армейцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 21 августа 2019, 17:58

      С чего вдруг зенит будет договариваться со своим фарм клубом... удивительно что хоть 50 тыс. перепало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:44

      Мутная история, конечно, но Зенит молодежью поможет. Орки недоукомплектованы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 августа 2019, 16:16

      Ничего удивительного. В нашей стране всякое возможно. Кому-то воровать миллионами, а кому-то сидеть за копейки. Посмотрим на "компетентные органы", как они отреагируют на эту ситуацию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 21 августа 2019, 15:26

      Так его все-таки Оренбург в Зенит продал? А на скане было четко видно, что в Рубин. Значит скан московского журналиста Конова про отчисления Рубина Волгарю пятисот рублей - фейк? Тогда Рубину прямой резон идти в суд с декларацией прчиненного ущерба, и пусть журналист квартиру продает или что там у него есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 21 августа 2019, 15:21

      Пора петицию собирать по судейству по оренбургу и сочи и в Уефа,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 августа 2019, 14:01

      так он больше и не стоит играет как девочка, топ топ ножками не понимаю за чем он им нужен очередной неудачный трансфер Зенита, а сколько их уже даже пальцев рук и ног не хватит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 августа 2019, 13:37

      Интересно, а сколько будут стоить следующие трансферы футболеров, принадлежащих Оренбургу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 21 августа 2019, 13:35

      Деньги в Оренбург конечно пошли хорошие , но Зенит побаивается обвинений в нарушении правил УЕФА по покупкам и прибыли клубов, поэтому массовая переброска игроков в Сочи- якобы продажа, так и с Оренбургом- все таки недорогая покупка, налоговую полиции которая занималась конкретно уходом от налогов путем применения черных схем движения денег по указанию сырьевых олигархов срочно упразднили в 2001- кстати налоговая полиции y не путать с инспекцией , очень плотно занималось очень известным клубом его президентом и тренером в одном лице- помните продажа игроков в зарубежные клубы и зачислением денег на личные счета, но комитет УЕФА при желании сможет найти эти схемы Зенита, просто обидно когда из болельщиков дураков делают. Это при всем уважении к команде Зенит ее многочисленными болельщикам. городу, но без уважения к клубным функционерам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > zritelx 21 августа 2019, 19:24

      Хорошо, что объяснил нам, дуракам. Деньги хорошие "конечно" сам пересчитывал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Бриг 22 августа 2019, 08:13

      А ты правда веришь, что не очень богатый клуб бесплатно отдает одного из лидеров команды, да еще один из руководителей заявляет- игрок имеет право уйти бесплатно, верить в это -ну уж извините.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 августа 2019, 13:33

      Действительно. Я не понимаю причину недовольства. У нас недавно народ был возмущён тем, что с введением лимита на легионеров стоимость российских футболистов неоправданно возрастёт.
      Или часто звучат такие слова "Зенит разбрасывается народными деньгами и покупает футболистов за большие суммы".
      Ну вот вам пожалуйста - хорошего российского футболиста купили за 50 тысяч рублей. Лучше стало?
      Или всё-таки надо покупать футболистов уровня Заболотного за 10-15 млн евро?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > BRO_football 21 августа 2019, 13:36

      По факту за него отдали миллионы евро, только серыми, получается не заплатили налоги, не отдали комиссию клубу, который его вырастил и клубу который должен был получить процент с продажи, получается кинули всех..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > AHTUNGBOL 21 августа 2019, 19:22

      По какому факту?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11