Президент «Оренбурга» – о Сутормине: «Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Так уж договорились, чего теперь делать»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Сутормин был продан в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

«Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России.

Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд.

Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать», – сказал Кияев.

Ранее стало известно, что «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей.