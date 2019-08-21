«Фиорентина» подписала двухлетний контракт с Рибери

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Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал игроком «Фиорентины».
По данным Transfermarkt, 36-летний француз подписал контракт на два года
Официальная презентация Рибери состоится во Флоренции в четверг, 22 августа, в 17:30 по местному времени.
- Агент игрока Жан-Пьер Берне заявлял, что француз ведет активные переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просил у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
- Рибери провел за «Баварию» 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 ассиста.
@FranckRibery È NOSTRO!— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2019
https://t.co/8f1EYAxb9H
#WelcomeLegend#ForzaViola #QuestaÈFirenze pic.twitter.com/Idquh2K6E9