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    «Фиорентина» подписала двухлетний контракт с Рибери

    Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал игроком «Фиорентины».

    По данным Transfermarkt, 36-летний француз подписал контракт на два года

    Официальная презентация Рибери состоится во Флоренции в четверг, 22 августа, в 17:30 по местному времени.

    • Агент игрока Жан-Пьер Берне заявлял, что француз ведет активные переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просил у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
    • Рибери провел за «Баварию» 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    21.08.2019 14:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 21 августа 2019, 20:59

      Что за мода в серии А подписывать отработанных пенсионеров

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 21 августа 2019, 17:37

      Странно что не Китай, Катар, Япония

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 21 августа 2019, 17:35

      Чего следовало ожидать, что он потерял в России? Италия ближе, теплее, и т.д. и т.п.

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 августа 2019, 16:31

      Франка не будет в Локо у Шпалыча???...я в печале.

      0
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      Рейтинг: +84

      MU 007 > koli4ka 21 августа 2019, 17:23

      Да зачем этот старикашка?

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 21 августа 2019, 16:11

      ну и добре))) удачи ему во флоренции)))

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 21 августа 2019, 15:53

      Будет часто на больничном. Даже в Баварии так было. Локо он не нужен, второй Маркизио!

      4
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2019, 15:41

      Жаль что Локо не удалось его подписать! Я так хотел посмотреть на него на стадионе! А теперь только если в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Paladius 21 августа 2019, 16:21

      А в Италию слетать слабо? Или самолёты не летают?)))

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 21 августа 2019, 15:39

      Лок даже не проиграл бы если 5лмн в год дал , только по футболкам и рекламы отбил бы , плюс не говорю стадион полный( по всей России), опытом поделился бы с молодёжью, от таких играков молодые парни учатся и получают уверенность в себе.
      Помню слова Месси, когда Роналдинио был лутшим в мире .
      Я учился у него и только на тренировках я брал огромный опыт от него , когда я его обигревал то мне это доставляло уверенность в себе.
      Так бы и в Лоее было бы , ах жаль что я не Тренер в каком то большом клубе или помощник!

      0
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 21 августа 2019, 15:30

      Удачи тебе Франк))) хоть ты и не читаешь это...

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      Рейтинг: +17

      GorillaZ435 21 августа 2019, 14:45

      Отлично .Тем интересней будет .

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