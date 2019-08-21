«Фиорентина» подписала двухлетний контракт с Рибери

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал игроком «Фиорентины».

По данным Transfermarkt, 36-летний француз подписал контракт на два года

Официальная презентация Рибери состоится во Флоренции в четверг, 22 августа, в 17:30 по местному времени.