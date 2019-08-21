Джорджевич: «ЦСКА мог продать Чалова и взять меня»

Форвард Лука Джорджевич объяснил, почему этим летом перешел из «Зенита» в «Локомотив», а не ЦСКА.

«По условиям с «Локомотивом» очень быстро договорились. Из «Локомотива» позвонили моему агенту и сказали, что клуб во мне заинтересован. Разговор растянулся всего на два-три дня. Иванович сказал мне, что «Локо» – идеальная команда. Клуб топовый, но нет давления, как в «Зените». При этом состав не хуже. Все организовано четко.

Это правда, что прошлым летом я чуть не перешел в ЦСКА. Но в этом году был еще ближе к трансферу. Были серьезные разговоры, но в итоге клубы не договорились. ЦСКА мог продать Чалова и взять меня. Прошло время, Чалов никуда не ушел, и я думал, что уже все. Оказалось, нет. На меня все равно претендовали, но спустя день агент сказал, что договориться не удалось», – рассказал нападающий.