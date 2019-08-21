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    Джорджевич: «ЦСКА мог продать Чалова и взять меня»

    Форвард Лука Джорджевич объяснил, почему этим летом перешел из «Зенита» в «Локомотив», а не ЦСКА.

    «По условиям с «Локомотивом» очень быстро договорились. Из «Локомотива» позвонили моему агенту и сказали, что клуб во мне заинтересован. Разговор растянулся всего на два-три дня. Иванович сказал мне, что «Локо» – идеальная команда. Клуб топовый, но нет давления, как в «Зените». При этом состав не хуже. Все организовано четко.

    Это правда, что прошлым летом я чуть не перешел в ЦСКА. Но в этом году был еще ближе к трансферу. Были серьезные разговоры, но в итоге клубы не договорились. ЦСКА мог продать Чалова и взять меня. Прошло время, Чалов никуда не ушел, и я думал, что уже все. Оказалось, нет. На меня все равно претендовали, но спустя день агент сказал, что договориться не удалось», – рассказал нападающий.

    • ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова за 25 миллионов евро. Клуб настаивал на 30 миллионах.
    • Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 года. В общей сложности он провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Этим летом футболист перешел в «Локомотив» за 2 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.08.2019 09:03
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 августа 2019, 16:05

      Не понимаю ЦСКА если честно. Скоро играть на 3 фронта, а усиления нет совсем. Как не договорились по Луке непонятно, он в разы сильнее Насимуры того же. В полузащиту ни кого не взяли. ЦСКА превратился в средний клуб потолок которого 4-5 место. Даже Динамо сильнее сейчас будет, все Московские дерби пойдут в одну калитку похоже. Гинеру виднее конечно, может этот сезон решил угробить, для строительства новой команды.

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Рубинище 21 августа 2019, 17:54

      К сожалению это длится уже не первый год( После ухода Мусы - форварда добротного не покупалось. Хотя и Муса изначально фланговый бегунок) Так что после Думбии.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 августа 2019, 13:39

      Вряд ли Джорджевич стоит так много, что армейцам пришлось бы продавать Чалова. Вот если бы Лука играл в паре с Чаловым или заменял его, когда это было нужно, то это было бы весьма неплохо в плане тактики и усиления состава.
      Получается, что Джорджевич не договорился с ЦСКА из-за того, что он хотел быть первым нападающим в команде после Чалова?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 21 августа 2019, 14:02

      Может быть сам Джорджевич запросил очень высокую зарплату
      или Зенит потребовал много денег за трансфер в ЦСКА, а потом
      снизил ставку для Локомотива. Но вместе с Чаловым они
      смотрелись бы хорошо.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > BRO_football 21 августа 2019, 16:11

      Вроде Локо совсем дёшево его взял, и личка не раздутая- в пару к Чалову самое то для ЦСКА конечно.. может агенту пожалели сверху накинуть? Локо молодцы конечно, он им много пользы принесёт.

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 21 августа 2019, 13:26

      Если бы Кони продали Чалова, я бы вообще перестал их уважать. И так состав не самый топовый. Их место в тройке вместе с Зенитом и Краснодаром.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 21 августа 2019, 12:17

      ЦСКА так-то хотел купить Джорджевича ещё в 12-ом году, но тогда Зенит предложил больше.

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      Рейтинг: +24281

      DOCTOR PENALTY 21 августа 2019, 12:14

      Лучше бы не вместо Чалова, а в пару к Чалову.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 августа 2019, 11:48

      команды расхватали из арендных арсенальцев Мирзова и Джорджевича не из-за острой в них необходимости, а чтобы ослабить конкурентов - в первую очередь Арсенал. Спартак потерял от Арсенала в прошлом сезоне 6 очей, Локо 3, вот и весь секрет.... а то Мирзов и Джоржевич сразу себя вознесли до небес, как супер игроки РПЛ .... пока Мирзов только на замену выходит , а Лука с лавочки наблюдает...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > пряник929 21 августа 2019, 14:11

      Едва ли Зенит стал бы ослаблять Арсенал из-за спартака и
      Зениту выгодно, если соперник в лице спартака теряет очки.

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      Рейтинг: +976

      Я - легенда > пряник929 21 августа 2019, 14:39

      Мирзов наверняка был нужен Кононову не для того, чтобы ослабить Арсенал, а для того, чтобы усилить Спартак. Потому как Кононов с ним работал в Арсенале и знал его возможности. Другое дело, что Мирзов сейчас, как говорит сам Мирзов, готов процентов на 60. Поэтому и не всегда в основе выходит.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > vladimir-7 21 августа 2019, 15:28

      Зенит тоже потерял 50% очков в прошлом сезоне, поэтому ему выгоднее с Арсенала поиметь 6 очков в этом сезоне....

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      vladimir-7 > пряник929 21 августа 2019, 18:03

      А еще выгоднее, если преследователи теряют больше
      очков и отстают от Зенита все больше и больше.

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      пряник929 > vladimir-7 22 августа 2019, 10:03

      Зенит со своим бюджетом надеется лично обуть всех конкурентов.... остальные за счет ослабления конкурентов....

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      пряник929 21 августа 2019, 11:41

      ты посиди на правильной лавке в Локо, пополируй, потом расскажешь...

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      Рейтинг: +871

      O-kolesov 21 августа 2019, 11:04

      Мочь и хотеть, две разные вещи.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 09:44

      Накер кони, там тебя сломали бы за пару лет. Локо лучше и тренер там классный, а не поскакунчик.

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      Рейтинг: -5

      xavo455 21 августа 2019, 09:14

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      -2
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