Джорджевич: «ЦСКА мог продать Чалова и взять меня»

Не понимаю ЦСКА если честно. Скоро играть на 3 фронта, а усиления нет совсем. Как не договорились по Луке непонятно, он в разы сильнее Насимуры того же. В полузащиту ни кого не взяли. ЦСКА превратился в средний клуб потолок которого 4-5 место. Даже Динамо сильнее сейчас будет, все Московские дерби пойдут в одну калитку похоже. Гинеру виднее конечно, может этот сезон решил угробить, для строительства новой команды.
Форвард Лука Джорджевич объяснил, почему этим летом перешел из «Зенита» в «Локомотив», а не ЦСКА.
«По условиям с «Локомотивом» очень быстро договорились. Из «Локомотива» позвонили моему агенту и сказали, что клуб во мне заинтересован. Разговор растянулся всего на два-три дня. Иванович сказал мне, что «Локо» – идеальная команда. Клуб топовый, но нет давления, как в «Зените». При этом состав не хуже. Все организовано четко.
Это правда, что прошлым летом я чуть не перешел в ЦСКА. Но в этом году был еще ближе к трансферу. Были серьезные разговоры, но в итоге клубы не договорились. ЦСКА мог продать Чалова и взять меня. Прошло время, Чалов никуда не ушел, и я думал, что уже все. Оказалось, нет. На меня все равно претендовали, но спустя день агент сказал, что договориться не удалось», – рассказал нападающий.
- ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова за 25 миллионов евро. Клуб настаивал на 30 миллионах.
- Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 года. В общей сложности он провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Этим летом футболист перешел в «Локомотив» за 2 миллиона евро.