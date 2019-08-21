Шишкин в матче с «Велесом» разбил голову об ограждение. Он продолжил играть после остановки кровотечения

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка России между московским «Велесом» и «Торпедо». По ходу встречи повреждение головы получил защитник гостей Роман Шишкин.

Футболист ударился головой об ограждение после столкновения с соперником. Тем не менее, после остановки кровотечения Шишкин вернулся на поле.

Шишкин пополнил «Торпедо» летом на правах свободного агента.

В течение 2010-2017 годов защитник провел 153 матча в РПЛ за «Локомотив».

На счету Шишкина 16 матчей за сборную России.