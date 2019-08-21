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    Шишкин в матче с «Велесом» разбил голову об ограждение. Он продолжил играть после остановки кровотечения

    В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка России между московским «Велесом» и «Торпедо». По ходу встречи повреждение головы получил защитник гостей Роман Шишкин.

    Футболист ударился головой об ограждение после столкновения с соперником. Тем не менее, после остановки кровотечения Шишкин вернулся на поле.

    • Шишкин пополнил «Торпедо» летом на правах свободного агента.
    • В течение 2010-2017 годов защитник провел 153 матча в РПЛ за «Локомотив».
    • На счету Шишкина 16 матчей за сборную России.

    Источник: Твиттер Артема Локалова

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    21.08.2019 19:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +96

      Накатикауебука 9 сентября 2019, 15:58

      Роман бьёт головой, удар! Ограждение. Дааа... Крепкая голова у Романа Шишкина.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 августа 2019, 23:24

      Здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2019, 22:57

      А я уж подумал, что Шишкин в Аргентине и травмировался в игре с Велес Сарсфилд . . .

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 21 августа 2019, 21:47

      Футболист ударился головой об ограждение после столкновения с соперником и набил большую шишку.

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 августа 2019, 20:52

      Всегда был бойцом!!!

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