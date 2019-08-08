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    Павлюченко: «На победу «Спартака» в гостях у «Туна» я не рассчитываю»

    Экс-нападающий красно-белых Роман Павлюченко дал свой прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун»«Спартак».

    «Спартак» сейчас абсолютно новая команда. Даже сложно дать прогноз, как приблизительно закончится матч. Надеюсь, новички проявят себя, хотя я их в деле не видел. Трудно говорить, какой силы сейчас «Спартак», но все равно, это еврокубки.

    В любом случае сегодня «Спартаку» будет очень тяжело, тем более игра на выезде. На победу сегодня я не рассчитываю, но ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для «Спартака», – сказал Павлюченко.

    Матч между «Туном» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Арена Тун». Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +53

      паха1991 1 час назад

      матч точно будет упорным!Желаю спаму пройди дальше.

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      Рейтинг: +810

      Борат 1 час назад

      искусственное поля туна расставит всё по местам ! карма - вещь такая !

      0
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      Рейтинг: +1918

      InterMilLano1908 1 час назад

      Что за дичь??? Когда ЦСКА игрвл в плей офф с янг бойз(куда сильнее туна) то там и речи не было о ничьей... не уж то Спартак так слаб? Что там за руководство такое когда играют с туном и все говорят что ничья это хороший результат... брееед

      2
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      Рейтинг: +1253

      Torvald64 > InterMilLano1908 54 минуты назад

      Мы все видели, как играет сейчас Спартак в чемпионате. Отсюда и пессимизм.

      1
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      Рейтинг: +4184

      hevbn 28 > InterMilLano1908 52 минуты назад

      Не надо сравнивать нынешний Спартак и ЦСКА когда он играл с Янг бойз , к сожалению нынешний Спартак на много слабее того ЦСКА , да и ЦСКА по игре тогда уж точно не выглядел сильнее Янг бойз в Берне , а если ещё учесть что у Спартака абсолютно новая полузащита и атака да ещё если вспомнить проблемы Спартака с игрой в начале сезона (вернее с отсутствием игры) то Спартак уж точно не фаворит в матчах с Туном, рассчитывать можно только на индивидуальную силу исполнителей с которой как кажется у Спартака проблем не должно быть.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Бухбух 1 час назад

      Самая главная задача Спартака в этом матче - забить первый мяч российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +507

      GSmall > Бухбух 1 час назад

      На это есть Зенит.Спартаку бы хоть 0:0 увезти)

      1
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      Рейтинг: +20120

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Вперед Спартак ! Не слушай Павлюченко, только победа.

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