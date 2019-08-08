Павлюченко: «На победу «Спартака» в гостях у «Туна» я не рассчитываю»

Экс-нападающий красно-белых Роман Павлюченко дал свой прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» – «Спартак».

«Спартак» сейчас абсолютно новая команда. Даже сложно дать прогноз, как приблизительно закончится матч. Надеюсь, новички проявят себя, хотя я их в деле не видел. Трудно говорить, какой силы сейчас «Спартак», но все равно, это еврокубки.

В любом случае сегодня «Спартаку» будет очень тяжело, тем более игра на выезде. На победу сегодня я не рассчитываю, но ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для «Спартака», – сказал Павлюченко.

Матч между «Туном» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Арена Тун». Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.