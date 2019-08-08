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  • Павлюченко: «На победу «Спартака» в гостях у «Туна» я не рассчитываю»

Павлюченко: «На победу «Спартака» в гостях у «Туна» я не рассчитываю»

8 августа 2019, 16:05
9

Экс-нападающий красно-белых Роман Павлюченко дал свой прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун»«Спартак».

«Спартак» сейчас абсолютно новая команда. Даже сложно дать прогноз, как приблизительно закончится матч. Надеюсь, новички проявят себя, хотя я их в деле не видел. Трудно говорить, какой силы сейчас «Спартак», но все равно, это еврокубки.

В любом случае сегодня «Спартаку» будет очень тяжело, тем более игра на выезде. На победу сегодня я не рассчитываю, но ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для «Спартака», – сказал Павлюченко.

Матч между «Туном» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Арена Тун». Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Sport24
Лига Европы Лига Европы Спартак Тун Павлюченко Роман
Комментарии (9)
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Бухбух
1565270686
Самая главная задача Спартака в этом матче - забить первый мяч российских клубов в еврокубках в этом сезоне.
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InterMilLano1908
1565270918
Что за дичь??? Когда ЦСКА игрвл в плей офф с янг бойз(куда сильнее туна) то там и речи не было о ничьей... не уж то Спартак так слаб? Что там за руководство такое когда играют с туном и все говорят что ничья это хороший результат... брееед
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паха1991
1565273096
матч точно будет упорным!Желаю спаму пройди дальше.
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Старикан
1565277243
Победа нужна как воздух! Отрицательных эмоций уже предостаточно получили!
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erma
1565289385
Я просто хочу увидеть как Спартак играет в футбол, а не мучается на поле, как все последние месяцы.
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erma
1565290264
Брага настучала Бронбю 4 штуки на его поле и это, видимо следующий соперник Спартака - вот и посмотрим в следующем раунде ху из ху, но мне уже страшно, если исходить из КАЧЕСТВА игры показаной сегодня Спартаком.
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