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Медведев: «Надеюсь, Заболотный перезагрузится в «Сочи»

8 августа 2019, 15:48
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание нападающим Антоном Заболотным контракта с «Сочи».

«Заболотный перешел в «Сочи», оформлен контракт, мы пожелали Антону успехов. Надеюсь, он там перезагрузится и станет одним из лидеров команды, у него все для этого есть.

Любой трансфер в нашей лиге возможен, только если игрок согласится на переход. В данном случае согласованы все условия между клубами и также его персональный контракт. То, что это заняло большое время... Ну, бывает так.

Те игроки, которые перешли из «Зенита» в «Сочи», рассказали Антону, какая там атмосфера и инфраструктура. Я думаю, решение Заболотного поехать в Сочи – правильное для него», – заявил Медведев.

В четверг «Сочи» объявил о переходе Заболотного. Сообщалось, что форвард расторгнул контракт с «Зенитом» по соглашению сторон, после чего подписал двухлетний контракт с сочинским клубом.

  • Перед началом сезона нападающий был переведен в «Зенит-2».
  • Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Заболотный Антон Медведев Александр
Комментарии (9)
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Sosnart
1565269104
Лодыгин уже перезагрузился
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neveldomha
1565271941
Да да да, станет еще большей надеждой, чем в Зените. Большей среди не оправдавших себя.
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Sosnart
1565273556
Обратный отсчет продаж! 5. Кранневитор 4. Мак 3. Ригони 2. Лука (парню нужна практика) 1. Мевля (когда центра купят) Мамману бы отдать в аренду чтобы форму набирал на сезон!
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Т34
1565278618
Перезагрузится будет в раз два манекена сбивать.
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shikari__
1565279660
Медведев: «Надеюсь, Заболотный перезагрузится в «Сочи... и тогда мы снова его купим»
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3a zenit
1565282988
такое не перезагрузить
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Vseok
1565296499
Что значит перезагрузится?он ведь и не загружался ахаххахаха
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