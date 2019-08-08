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    Медведев: «Надеюсь, Заболотный перезагрузится в «Сочи»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание нападающим Антоном Заболотным контракта с «Сочи».

    «Заболотный перешел в «Сочи», оформлен контракт, мы пожелали Антону успехов. Надеюсь, он там перезагрузится и станет одним из лидеров команды, у него все для этого есть.

    Любой трансфер в нашей лиге возможен, только если игрок согласится на переход. В данном случае согласованы все условия между клубами и также его персональный контракт. То, что это заняло большое время... Ну, бывает так.

    Те игроки, которые перешли из «Зенита» в «Сочи», рассказали Антону, какая там атмосфера и инфраструктура. Я думаю, решение Заболотного поехать в Сочи – правильное для него», – заявил Медведев.

    В четверг «Сочи» объявил о переходе Заболотного. Сообщалось, что форвард расторгнул контракт с «Зенитом» по соглашению сторон, после чего подписал двухлетний контракт с сочинским клубом.

    • Перед началом сезона нападающий был переведен в «Зенит-2».
    • Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      Sosnart 59 минут назад

      Обратный отсчет продаж!
      5. Кранневитор
      4. Мак
      3. Ригони
      2. Лука (парню нужна практика)
      1. Мевля (когда центра купят)

      Мамману бы отдать в аренду чтобы форму набирал на сезон!

      0
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      ...
      Рейтинг: +247

      FCTB > Sosnart 13 минут назад

      Ага... Лунев, Дзюба, Малком, Дриусси....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +676

      Alekxei Z. 1 час назад

      Что значит перезагрузится ? Дерево оно и в Африке дерево...Баобаб

      0
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      Рейтинг: +1603

      neveldomha 1 час назад

      Да да да, станет еще большей надеждой, чем в Зените. Большей среди не оправдавших себя.

      0
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      Рейтинг: +74

      Sosnart 2 часа назад

      Лодыгин уже перезагрузился

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      Рейтинг: +810

      Борат 2 часа назад

      чемпион **** !

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