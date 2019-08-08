Медведев: «Надеюсь, Заболотный перезагрузится в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание нападающим Антоном Заболотным контракта с «Сочи».

«Заболотный перешел в «Сочи», оформлен контракт, мы пожелали Антону успехов. Надеюсь, он там перезагрузится и станет одним из лидеров команды, у него все для этого есть.

Любой трансфер в нашей лиге возможен, только если игрок согласится на переход. В данном случае согласованы все условия между клубами и также его персональный контракт. То, что это заняло большое время... Ну, бывает так.

Те игроки, которые перешли из «Зенита» в «Сочи», рассказали Антону, какая там атмосфера и инфраструктура. Я думаю, решение Заболотного поехать в Сочи – правильное для него», – заявил Медведев.

В четверг «Сочи» объявил о переходе Заболотного. Сообщалось, что форвард расторгнул контракт с «Зенитом» по соглашению сторон, после чего подписал двухлетний контракт с сочинским клубом.