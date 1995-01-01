«Сочи» объявил о переходе Заболотного

Нападающий Антон Заболотный стал игроком «Сочи».

«Добро пожаловать в Сочи, Антон!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Бизнес Online» сообщал, что Заболотный расторгнул контракт с «Зенитом» по соглашению сторон, после чего подписал двухлетний контракт с «Сочи».