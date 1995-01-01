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    «Сочи» объявил о переходе Заболотного

    Нападающий Антон Заболотный стал игроком «Сочи».

    «Добро пожаловать в Сочи, Антон!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    «Бизнес Online» сообщал, что Заболотный расторгнул контракт с «Зенитом» по соглашению сторон, после чего подписал двухлетний контракт с «Сочи».

    • Перед началом сезона нападающий был переведен в «Зенит-2».
    • Контракт Заболотного с петербургским клубом действует до июня 2021 года.
    • Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.

    Источник: официальный сайт «Сочи»

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3461

      APchelov 2 минуты назад

      Теперь там будет два Заболотных. Это сила!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5466

      батог 3 минуты назад

      Наконец то. Про Малкома меньше говорили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Sosnart > батог 1 минуту назад

      Кто такой Малком?
      Вот мистера ЗЕ знают все!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5587

      piligrim1986 4 минуты назад

      назвались бы сразу зенит-2, проблем меньше было бы)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2534

      AtticusFinch > piligrim1986 46 секунд назад

      Это название уже Тосно занято))Зенит 3 - это Оренбург) пока только Зенит 4 свободно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +672

      edw7777 4 минуты назад

      Удачи, Антон. Покажи всем чего ты стоишь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Sosnart 6 минут назад

      В сочи половину чемпионского состава (только подумать)!

      Сочи - чемпион!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2534

      AtticusFinch > Sosnart 6 минут назад

      Вот и посмотрим чего они стоят без "работы с судьями"))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Sosnart > AtticusFinch 5 минут назад

      Без Краневитора они не справятся, 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      GSmall 15 минут назад

      Алелуя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2534

      AtticusFinch 17 минут назад

      Эта новость взорвёт весь мировой трансферный рынок))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11128

      bset 17 минут назад

      Сочи объявил о переименовании в Зенит-2.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2534

      AtticusFinch > bset 16 минут назад

      Это название уже Тосно занято))Зенит 3 - это Оренбург) пока только Зенит 4 свободно!

      3
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