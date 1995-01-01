«Сочи» объявил о переходе Заболотного

Теперь там будет два Заболотных. Это сила!
Нападающий Антон Заболотный стал игроком «Сочи».
«Добро пожаловать в Сочи, Антон!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
«Бизнес Online» сообщал, что Заболотный расторгнул контракт с «Зенитом» по соглашению сторон, после чего подписал двухлетний контракт с «Сочи».
- Перед началом сезона нападающий был переведен в «Зенит-2».
- Контракт Заболотного с петербургским клубом действует до июня 2021 года.
- Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.