Селюк: «Спартак» превратился в заурядную команду в надежде на судейство»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о победе «Спартака» над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ.

Он заявил, что с такой игрой москвичи, скорее всего, не попадут в тройку по итогам сезона.

«Спартак» забил единственный гол в ворота сочинцев усилиями защитника Самуэля Жиго после подачи углового на третьей добавленной минуте встречи.

«Спартак» не только не впечатлил и не удивил, а пока – на уровне «Уфы». Судя по игре, уважаемые мной болельщики «Спартака» вряд ли могут надеяться на попадание в тройку.

«Спартак» превратился в заурядную команду в надежде на судейство. Это путь в никуда», – написал Селюк в твиттере.