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    Селюк: «Спартак» превратился в заурядную команду в надежде на судейство»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о победе «Спартака» над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ.

    Он заявил, что с такой игрой москвичи, скорее всего, не попадут в тройку по итогам сезона.

    «Спартак» забил единственный гол в ворота сочинцев усилиями защитника Самуэля Жиго после подачи углового на третьей добавленной минуте встречи.

    «Спартак» не только не впечатлил и не удивил, а пока – на уровне «Уфы». Судя по игре, уважаемые мной болельщики «Спартака» вряд ли могут надеяться на попадание в тройку.

    «Спартак» превратился в заурядную команду в надежде на судейство. Это путь в никуда», – написал Селюк в твиттере.

    • В сезоне-2018/19 «Спартак» занял в РПЛ пятое место.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5183

      piligrim1986 3 минуты назад

      а если бы купили у селюка траоре.....

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      Ответить
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      Рейтинг: +1014

      алдан2014 9 минут назад

      Прочитал много негативных моментов в адрес Спартака,нельзя не согласиться,что у команды нет игры.Но вот от г Селюка отказываюсь слушать критику,так как он самое большое зло и недоразумение в рпл.Очень негативный чел

      0
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      Рейтинг: +2856

      Добрый Бобер 11 минут назад

      Ну-ну... В следующем году так будут играть все, кроме "Зенита", у которого, единственного, есть возможности переманивать российских игроков через неделю после трансфера в другой клуб.

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