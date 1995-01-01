В УЕФА прокомментировали идею принять клубы из СНГ в РПЛ

В УЕФА прокомментировали возможность расширения РПЛ через добавление команд из стран СНГ.

«Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах», – заявил европейский футбольный союз.

Накануне президент ЦСКА Евгений Гинер предложил идею включить в РПЛ клубы из чемпионатов стран СНГ.

Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана»