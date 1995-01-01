Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    В УЕФА прокомментировали идею принять клубы из СНГ в РПЛ

    В УЕФА прокомментировали возможность расширения РПЛ через добавление команд из стран СНГ.

    «Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах», – заявил европейский футбольный союз.

    Накануне президент ЦСКА Евгений Гинер предложил идею включить в РПЛ клубы из чемпионатов стран СНГ.

    Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана»

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: -32

      Вальдемар IV 21 минуту назад

      лучше иностранных судей пригласить, которые не пользуются кредитками, да стадионы починить чтобы не текли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1600

      TOMSON 30 минут назад

      Дайте призовых за участие в чемпионате побольше и ни какие клубы приглашать не надо будет. Все проблемы от того, что простое участие в РПЛ без участия в ЛЧ для клубов убыточно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -48

      polyshuk23 32 минуты назад

      Давайте Минск и Борисов включайте, а Украину нафиг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Freyd 43 минуты назад

      Идея Гинера не фонтан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      Kollljan 48 минут назад

      Украинские клубы - это уже не те клубы, которые были 30 лет назад. Теперь там полное днище. А про белорусские клубы и говорить нечего. В Белоруссии футбола как такового нет. Одна пародия на футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6237

      ufos73 49 минут назад

      почему я не удивлен, что это дурь от вредителя Нигера?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5442

      mihail200606 1 час назад

      В принципе идея неплохая, сделать что-то типа кхл, но если это закрытая лига будет, то все остальное в российском футболе зачем... Да и без украинских клубов это не так интересно будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      Киркинитидец 1 час назад

      это уже было в 2012-2013гг, приглашали украинские команды! Газаев сулил 1 миллиард. результат плачевен! нетреба це робыты ще раз...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Rtu 1 час назад

      Комментарий не однозначный. Намёк "занесите для начала евро в казну" там будет видно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5831

      ivanthebest 1 час назад

      Почему АПЛ можно, а нам нельзя? Глядишь и финансы более адекватные в лигу подъедут и будет всё куда интереснее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1503

      Чермындыр > ivanthebest 1 час назад

      Да в принципе можно. Тут основной вопрос в том, что клубы Уэльса квот в еврокубках не имеют, а потому им даже выгоднее играть в англ дивизионах. А
      те же белорусы с казахами и сами могут в ЕК выбраться, причем гораздо проще, чем из РПЛ. Надо ли им менять свои квоты на возможность играть в другом, более сильном чемпе?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2581

      Freyk > ivanthebest 1 час назад

      В АПЛ приглашаются команды из своей страны. Напомню, что страны Англии не существует: есть Великобритания, и Уэльс является ее частью. Поэтому это дело внутреннее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      DaMi > Freyk 58 минут назад

      Страны Англии не существует? Ты так решил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      DaMi > Freyk 51 минуту назад

      Великобритания это королевство состоящее из 4 стран(Англия,Уэльс,Шотландия и Северная ирландия)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -32

      Вальдемар IV > Чермындыр 20 минут назад

      никакой силы тут нет, просто наверняка будут отдавать 6 очков госклубам

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru