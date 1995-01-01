Владелец «Спартака» Леонид Федун перед товарищеским матчем с ЦСКА (3:1, второй тайм) высказался об игре. Также он рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Результат [матча с ЦСКА] абсолютно непринципиален. Если сравнивать с прошлым годом? Там как-то было более празднично все-таки, большой перерыв. А здесь играем на пике нагрузок — вчера был день самых больших нагрузок.

В такой игре в первую очередь обращаю внимание на настрой. Важно, чтобы игроки были в хорошем настроении, чтобы старались. А по игре невозможно на что-то смотреть, потому что все играют под очень большими нагрузками. Кто-то их переносит лучше, кто-то — хуже.

Зависят ли будущие покупки от продаж? Конечно. Пока ничего не хочу говорить. Осталось закрыть еще одну-две позиции, и все. Желательно сделать одно-два приобретения», – сказал Федун.