Пиджаку лишь одно приобретение надо.Голкипер.
Надеюсь к осени этого картофелеведа в нашем клубе не будет.
Итак с ним только время потеряли....
Владелец «Спартака» Леонид Федун перед товарищеским матчем с ЦСКА (3:1, второй тайм) высказался об игре. Также он рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Результат [матча с ЦСКА] абсолютно непринципиален. Если сравнивать с прошлым годом? Там как-то было более празднично все-таки, большой перерыв. А здесь играем на пике нагрузок — вчера был день самых больших нагрузок.
В такой игре в первую очередь обращаю внимание на настрой. Важно, чтобы игроки были в хорошем настроении, чтобы старались. А по игре невозможно на что-то смотреть, потому что все играют под очень большими нагрузками. Кто-то их переносит лучше, кто-то — хуже.
Зависят ли будущие покупки от продаж? Конечно. Пока ничего не хочу говорить. Осталось закрыть еще одну-две позиции, и все. Желательно сделать одно-два приобретения», – сказал Федун.
- В межсезонье «Спартак» подписал нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы».
- 13 июля клуб начнет новый сезон РПЛ матчем с «Сочи». В августе команда сыграет в квалификации Лиги Европы.