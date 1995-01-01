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    Федун – о трансферах «Спартака»: «Желательно сделать одно-два приобретения»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун перед товарищеским матчем с ЦСКА (3:1, второй тайм) высказался об игре. Также он рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

    «Результат [матча с ЦСКА] абсолютно непринципиален. Если сравнивать с прошлым годом? Там как-то было более празднично все-таки, большой перерыв. А здесь играем на пике нагрузок — вчера был день самых больших нагрузок.

    В такой игре в первую очередь обращаю внимание на настрой. Важно, чтобы игроки были в хорошем настроении, чтобы старались. А по игре невозможно на что-то смотреть, потому что все играют под очень большими нагрузками. Кто-то их переносит лучше, кто-то — хуже.

    Зависят ли будущие покупки от продаж? Конечно. Пока ничего не хочу говорить. Осталось закрыть еще одну-две позиции, и все. Желательно сделать одно-два приобретения», – сказал Федун.

    • В межсезонье «Спартак» подписал нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы».
    • 13 июля клуб начнет новый сезон РПЛ матчем с «Сочи». В августе команда сыграет в квалификации Лиги Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6515

      vka1970 24 минуты назад

      Пиджаку лишь одно приобретение надо.Голкипер.
      Надеюсь к осени этого картофелеведа в нашем клубе не будет.
      Итак с ним только время потеряли....

      1
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      Рейтинг: +365

      ramos6548 > vka1970 15 минут назад

      Голкипер нам не нужен, у нас есть Саша Селихов.
      А вот в центр игрок нужен.

      0
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      Рейтинг: +17764

      oyabun > ramos6548 7 минут назад

      Он говорил о том что нужно именно Кононову. Понятно что команде нужно совсем другое.

      0
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      Рейтинг: +17764

      oyabun 36 минут назад

      Что значит "желательно"? когда вопрос приобретения прямо пропорционален количеству выделяемых на трансферы денег. Так что, г-н Федун выделите деньги - будут Трансферы.

      1
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      Рейтинг: +396

      frizom > oyabun 18 минут назад

      ну так он всегда выделяет

      0
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      Рейтинг: +17764

      oyabun > frizom 10 минут назад

      Этим летом, как официально объявил Цорн, трансферный бюджет Спартака составляет 8 лямов евро. Кого толкового можно купить на эти деньги? Для примера ЦСКА на одного только Влашича потратил 15 лямов. Про неограниченный бюджет Зенита вообще молчу.

      0
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      Рейтинг: +599

      Alex Flash 38 минут назад

      Уже пишут про Рикарду Орту из Браги

      1
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      Рейтинг: +1479

      giluxa1963 45 минут назад

      а судьям денег хватит если даже на товарники заносят

      -2
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      Рейтинг: +3845

      Persona_non_Grata > giluxa1963 9 минут назад

      Как живется с таким умищем ? )))

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      Рейтинг: +396

      frizom 49 минут назад

      Одно-два хороших приобретения и правда будет достаточно для сезона.

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