Главные новости дня. Глушаков – игрок «Ахмата», Сутормин перешел в «Рубин»

Глушаков подписал контракт с «Ахматом».

«Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА.

Marca: «Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу». Мадридцы ответили отказом.

«Рубин» объявил о переходе Сутормина.

«Кайрат»: «Мы заинтересованы в участии в РПЛ, но нужно решить вопросы лимита и еврокубков.

Ван-Биссака – игрок «Манчестер Юнайтед».

«Валенсия» объявила о достижении договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева.

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