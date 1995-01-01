Главные новости дня. Глушаков – игрок «Ахмата», Сутормин перешел в «Рубин»

Глушаков подписал контракт с «Ахматом».
«Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА.
Marca: «Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу». Мадридцы ответили отказом.
«Рубин» объявил о переходе Сутормина.
«Кайрат»: «Мы заинтересованы в участии в РПЛ, но нужно решить вопросы лимита и еврокубков.
Ван-Биссака – игрок «Манчестер Юнайтед».
«Валенсия» объявила о достижении договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева.
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