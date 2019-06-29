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    Gazzetta dello Sport: Жерсон перейдет из «Ромы» в «Динамо» за 10 миллионов евро

    По информации итальянских СМИ, центральный полузащитник «Ромы» Жерсон продолжит карьеру в «Динамо».

    Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, московский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро. Также римляне получат процент с последующей продажи бразильца.

    Хавбека хотел арендовать «Дженоа», но игрок отказался от такого варианта.

    • Жерсон перешел в «Рому» из «Флуминенсе» в 2016 году за 16,6 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне полузащитник выступал в аренде в «Фиорентине».
    • В составе команды из Флоренции он провел 40 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    29.06.2019 12:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 июня 2019, 15:27

      Для Динамо это усиление.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 29 июня 2019, 21:52

      Трансфер во имя пустых трибун.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Iupiterss 29 июня 2019, 16:54

      Хороший игрок для РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 29 июня 2019, 14:54

      Что-то сомневаюсь я. У Динамо от трансферного бюджета осталось около 7 млн. евро на напа, а тут пз за 10. Попахивает уткой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 29 июня 2019, 13:42

      Вроде не плохой игрок, а берут чужих, потому что свои за один паспорт до куя бабла хотят

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! 29 июня 2019, 13:05

      Наши научились брать молодых и не плохих игроков , посмотрим , что из этого получится .

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