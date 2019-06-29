Gazzetta dello Sport: Жерсон перейдет из «Ромы» в «Динамо» за 10 миллионов евро

По информации итальянских СМИ, центральный полузащитник «Ромы» Жерсон продолжит карьеру в «Динамо».

Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, московский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро. Также римляне получат процент с последующей продажи бразильца.

Хавбека хотел арендовать «Дженоа», но игрок отказался от такого варианта.