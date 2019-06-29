Marca: «Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу». Мадридцы ответили отказом

«Тоттенхэм» связывался с «Реалом», чтобы обсудить трансфер полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Marca.

По информации источника, лондонский клуб предложил мадридцам купить датчанина за 70 миллионов евро.

«Реал» ответил отказом, поскольку рассчитывает приобрести Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Донни ван де Бека из «Аякса».

Однако мадридский клуб еще может вернуться к кандидатуре Эриксена, если не сможет заполучить француза или голландца.

Контракт хавбека с «Тоттенхэмом» истекает через год и он отказывается его продлевать.

Интерес к Эриксену также проявляют «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В Дании сообщили, что Эриксен выбирает дом в Мадриде