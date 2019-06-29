Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Marca: «Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу». Мадридцы ответили отказом

    «Тоттенхэм» связывался с «Реалом», чтобы обсудить трансфер полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Marca.

    По информации источника, лондонский клуб предложил мадридцам купить датчанина за 70 миллионов евро.

    «Реал» ответил отказом, поскольку рассчитывает приобрести Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Донни ван де Бека из «Аякса».

    Однако мадридский клуб еще может вернуться к кандидатуре Эриксена, если не сможет заполучить француза или голландца.

    • Контракт хавбека с «Тоттенхэмом» истекает через год и он отказывается его продлевать.
    • Интерес к Эриксену также проявляют «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    В Дании сообщили, что Эриксен выбирает дом в Мадриде

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72051
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru