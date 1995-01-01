В Дании сообщили, что Эриксен выбирает дом в Мадриде

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен и его семья ищут жилье в Мадриде, сообщает Fyens. Видеть датчанина в своей команде желает руководство «Реала».
При этом для главного тренера Зинедина Зидана приоритетным кандидатом на усиление средней линии по-прежнему является Поль Погба из «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Эриксена – 100 миллионов евро.
- В составе лондонцев датчанин провел 206 матчей и забил 49 голов.
- Контракт хавбека истекает летом 2020 года.
- «Тоттенхэм» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов.