В Дании сообщили, что Эриксен выбирает дом в Мадриде

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен и его семья ищут жилье в Мадриде, сообщает Fyens. Видеть датчанина в своей команде желает руководство «Реала».

При этом для главного тренера Зинедина Зидана приоритетным кандидатом на усиление средней линии по-прежнему является Поль Погба из «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Эриксена – 100 миллионов евро.