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    В Дании сообщили, что Эриксен выбирает дом в Мадриде

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен и его семья ищут жилье в Мадриде, сообщает Fyens. Видеть датчанина в своей команде желает руководство «Реала».

    При этом для главного тренера Зинедина Зидана приоритетным кандидатом на усиление средней линии по-прежнему является Поль Погба из «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Эриксена – 100 миллионов евро.

    • В составе лондонцев датчанин провел 206 матчей и забил 49 голов.
    • Контракт хавбека истекает летом 2020 года.
    • «Тоттенхэм» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов.

    Источник: Fyens

    Ежедневная датская газета, основнная в 1772 году. 

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