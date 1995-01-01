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    The Mirror: Эриксен рассматривает переход в «МЮ» или «Ювентус»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен хочет покинуть клуб этом летом.

    Датчанин рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус».

    Ранее сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Реал», но на этой неделе стало известно, что мадридцы отказались от покупки Эриксена в пользу Поля Погба.

    • «Тоттенхэм» оценивает Эриксена в 100 миллионов фунтов стерлингов.
    • В составе лондонцев он провел 206 матчей и забил 49 голов.
    • Контракт хавбека истекает летом 2020 года.

    Goal: «Реал» не будет покупать Эриксена, приоритетная цель – Погба

    La Gazzetta dello Sport: «Интер» поспорит с «Реалом» за Эриксена

    Источник: The Mirror

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Cules2013 1 час назад

      Вместо Барсы или Реала - МЮ?) Тогда уж Ювентус.

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