The Mirror: Эриксен рассматривает переход в «МЮ» или «Ювентус»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен хочет покинуть клуб этом летом.

Датчанин рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус».

Ранее сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Реал», но на этой неделе стало известно, что мадридцы отказались от покупки Эриксена в пользу Поля Погба.

«Тоттенхэм» оценивает Эриксена в 100 миллионов фунтов стерлингов.

В составе лондонцев он провел 206 матчей и забил 49 голов.

Контракт хавбека истекает летом 2020 года.

Goal: «Реал» не будет покупать Эриксена, приоритетная цель – Погба

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