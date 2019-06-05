La Gazzetta dello Sport: «Интер» поспорит с «Реалом» за Эриксена

«Интер» включился в борьбу за полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланский клуб хочет усилиться высококлассным футболистом, чтобы составить серьезную конкуренцию «Ювентусу» в Серии А.

На датчанина также претендует мадридский «Реал».