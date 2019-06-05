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    La Gazzetta dello Sport: «Интер» поспорит с «Реалом» за Эриксена

    «Интер» включился в борьбу за полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, миланский клуб хочет усилиться высококлассным футболистом, чтобы составить серьезную конкуренцию «Ювентусу» в Серии А.

    На датчанина также претендует мадридский «Реал».

    • В сезоне-2018/19 Эриксен сыграл 51 матч в составе «Тоттенхэма», забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
    • Лондонцы требуют за своего лидера более 100 миллионов фунтов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +191

      Parker8 43 минуты назад

      Интер по сравнению с Тоттенхэм, помойка, зачем Эриксону идти на понижение? Чтобы поиграть с такими легендами как Раноккья, Далберт и Жоао Мариу?

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      Рейтинг: +134

      Shotlandets86 > Parker8 12 минут назад

      Только Интер чуть кур из ЛЧ на групповом этапе не выбил. Так что уничижительные сравнения тут неуместны, не говоря уже о том, что клубный музей Тоттенхэма в паутине, а у Интера полки ломятся.

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