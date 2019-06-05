La Gazzetta dello Sport: «Интер» поспорит с «Реалом» за Эриксена

Интер по сравнению с Тоттенхэм, помойка, зачем Эриксону идти на понижение? Чтобы поиграть с такими легендами как Раноккья, Далберт и Жоао Мариу?
«Интер» включился в борьбу за полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланский клуб хочет усилиться высококлассным футболистом, чтобы составить серьезную конкуренцию «Ювентусу» в Серии А.
На датчанина также претендует мадридский «Реал».
- В сезоне-2018/19 Эриксен сыграл 51 матч в составе «Тоттенхэма», забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
- Лондонцы требуют за своего лидера более 100 миллионов фунтов.