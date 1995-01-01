The Times: «Тоттенхэм» потребует за Эриксена более 100 миллионов

Удивительно , распиаренный игрок ! Он , обычный средний полузащитник ! свой уровень , он показал на Чемпионате Мира и в полуфинале , финале Лиги Чемпионов..постоянными ошибками !
«Тоттенхэм» оценивает полузащитника Кристиана Эриксена в сумму более 100 миллионов фунтов (свыше 113 миллионов евро), сообщает The Times.
Накануне датчанин заявил о желании сменить команду летом, отметив, что ему интересен переход в «Реал», однако мадридскому клубу необходимо сначала договориться с «Тоттенхэмом».
- Контракт футболиста истекает через год, после чего он станет свободным агентом.
- Ранее стало известно, что «Реал» не будет платить за Эриксена более 70 миллионов евро.
С момента прихода в «Тоттенхэм» Эриксен лидирует в АПЛ по голевым передачам и мячам со штрафных