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    The Times: «Тоттенхэм» потребует за Эриксена более 100 миллионов

    «Тоттенхэм» оценивает полузащитника Кристиана Эриксена в сумму более 100 миллионов фунтов (свыше 113 миллионов евро), сообщает The Times.

    Накануне датчанин заявил о желании сменить команду летом, отметив, что ему интересен переход в «Реал», однако мадридскому клубу необходимо сначала договориться с «Тоттенхэмом».

    • Контракт футболиста истекает через год, после чего он станет свободным агентом.
    • Ранее стало известно, что «Реал» не будет платить за Эриксена более 70 миллионов евро.

    С момента прихода в «Тоттенхэм» Эриксен лидирует в АПЛ по голевым передачам и мячам со штрафных

    Источник: The Times

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2438

      САДЫЧОК 28 минут назад

      Удивительно , распиаренный игрок ! Он , обычный средний полузащитник ! свой уровень , он показал на Чемпионате Мира и в полуфинале , финале Лиги Чемпионов..постоянными ошибками !

      0
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      Рейтинг: +351

      Hala Madrid 1 час назад

      Эриксен не хочет продлевать контракт, если "Тоттенхем" упрётся рогом, то рискует начать сезон с игроком, потерявшим мотивацию, а в следующем году вообще отпустит его бесплатно. Как по мне, лучше принять предложение "Реала", заработать и футболисту дать возможность для развития.

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      Рейтинг: +9638

      Garrincha58 1 час назад

      за Азара 100 и за Эриксена тоже!? просто бред

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      Рейтинг: +307

      EsKamilio 1 час назад

      У него год всего по контракту остался, какие нахер сто лямов

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      Рейтинг: +1533

      Danish Dynamite 2 часа назад

      Если это правда - жаль, что Кристиан так себя повел. Всегда скромным был - а тут...

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      Рейтинг: +389

      OBOLEV > Danish Dynamite 2 часа назад

      Дак он нечего плохого и не сказал. Ультиматумы клубу не ставит. А хочет чего то нового. В АПЛ сложно что то выиграть. Парню респект. Надеюсь Лейви не в этот раз не облапошит Реал;)

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      Рейтинг: +4668

      piligrim1986 3 часа назад

      да ну нах, не стоит он столько

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