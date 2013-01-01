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    С момента прихода в «Тоттенхэм» Эриксен лидирует в АПЛ по голевым передачам и мячам со штрафных

    С момента своего дебюта в АПЛ полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен занимает первое место в турнире по нескольким показателям.

    Датчанин лидирует по количеству созданных шансов (547), результативным передачам (64), голам из-за пределов штрафной (22) и мячам после прямых ударов со штрафных (7).

    27-летний футболист перешел в лондонский клуб из «Аякса» в августе 2013 года за 13,5 миллиона евро.

    В составе «Тоттенхэма» Эриксен провел в Премьер-лиге 206 игр, забил 49 мячей и сделал 64 голевые передачи.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7143

      Cules2013 57 минут назад

      Вот кого нужно было брать, а не Коутиньо. Удивлён, что до сих пор Эриксена никто не выкупил. Такой игрок не нужен, ни ПСЖ, ни Барсе, ни Реалу??? Чудеса, да и только.

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