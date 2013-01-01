С момента прихода в «Тоттенхэм» Эриксен лидирует в АПЛ по голевым передачам и мячам со штрафных

С момента своего дебюта в АПЛ полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен занимает первое место в турнире по нескольким показателям.

Датчанин лидирует по количеству созданных шансов (547), результативным передачам (64), голам из-за пределов штрафной (22) и мячам после прямых ударов со штрафных (7).

27-летний футболист перешел в лондонский клуб из «Аякса» в августе 2013 года за 13,5 миллиона евро.

В составе «Тоттенхэма» Эриксен провел в Премьер-лиге 206 игр, забил 49 мячей и сделал 64 голевые передачи.