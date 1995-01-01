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    «Кайрат»: «Мы заинтересованы в участии в РПЛ, но нужно решить вопросы лимита и еврокубков»

    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что алмаатинцы заинтересованы во включении их в РПЛ.

    Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Премьер-лигу нужно обязательно расширять до 18 команд, пригласив в нее клубы из Армении и Казахстана.

    «Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперeд и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса – появится больше спонсорских предложений. Ещe для нас важно то, что будет повышаться уровень казахстанских футболистов. Надеемся, сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.

    Но сначала нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России, есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданином ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растeт конкуренция среди футболистов – первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения.

    Например, мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения – пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги. Попадая в Лигу Европы, мы получаем примерно 8 миллионов евро. Для Казахстана это очень хорошие деньги. Клубы должны переходить на коммерческие рельсы. Об этом ведь и говорил Гинер, вспомнив «Кайрат» на исполкоме РФС», – сказал Боранбаев.

    Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Setkomen 30 минут назад

      "Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА."
      Этим показан уровень знаний управленцев "Кайрата".

      0
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      Рейтинг: +1510

      absent32 37 минут назад

      если однажды произойдут реформы в ЛЧ и нас обделят местом, то разумеется и Казахстану и Армении и Беларуссии тоже там не видать. поэтому со временем появится и у нас что-то на подобии КХЛ

      0
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      Рейтинг: +19745

      gol_kak_sokol 44 минуты назад

      Для Гинера главное деньги и спонсоры. На футбол - наплевать.

      1
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      Рейтинг: +4109

      subbotaspartak 55 минут назад

      Нихрена губа из казахстана раскаталась.
      Нахрена она нам уср.лась.

      0
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      Рейтинг: +264

      Lilipyt 1 час назад

      Если объединяться с Арменией и Казахстаном, то можно объединиться с Беларусью. набрать достаточно команд, чтобы играть в один круг без ответок иначе чемпионат затянется на долгие годы, футболисты не могут играть как в хоккее через три дня не поплакав.

      0
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      Рейтинг: +3837

      Спартач80 1 час назад

      Кайрат?Еврокубки?Уровень ФНЛ...

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      Рейтинг: +648

      Decorhome 1 час назад

      Киева и Шахтера будет нехватать

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      Рейтинг: +11113

      ВетеR > Decorhome 7 минут назад

      Достойные соперники были бы !!!

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