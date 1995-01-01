«Кайрат»: «Мы заинтересованы в участии в РПЛ, но нужно решить вопросы лимита и еврокубков»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что алмаатинцы заинтересованы во включении их в РПЛ.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Премьер-лигу нужно обязательно расширять до 18 команд, пригласив в нее клубы из Армении и Казахстана.

«Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперeд и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса – появится больше спонсорских предложений. Ещe для нас важно то, что будет повышаться уровень казахстанских футболистов. Надеемся, сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.

Но сначала нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России, есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданином ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растeт конкуренция среди футболистов – первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения.

Например, мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения – пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги. Попадая в Лигу Европы, мы получаем примерно 8 миллионов евро. Для Казахстана это очень хорошие деньги. Клубы должны переходить на коммерческие рельсы. Об этом ведь и говорил Гинер, вспомнив «Кайрат» на исполкоме РФС», – сказал Боранбаев.

Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана»