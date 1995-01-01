Главные новости дня. «Милан» отстранили от участия в еврокубках, Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Адвокат Кокорина: «У Александра обнаружили жидкость в коленном суставе, нога болит».

УЕФА отстранил «Милан» от участия в еврокубках на сезон-2019/20.

Sport.es: «Барселона» и «Атлетико» договорились по Гризманну. Каталонцы заплатят 126 миллионов в течение нескольких лет.

Брума перешел из «РБ Лейпциг» в ПСВ. Хавбеком интересовался «Спартак».

Комбаров сообщил о своем переходе в «Крылья Советов».

«Сочи» интересуется Самедовым, но игрок склоняется к завершению карьеры.

«Рубин» изменит эмблему с нового сезона.

Медведев: «Зенит» получил от «Сочи» интересные предложения по ряду игроков».

Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера