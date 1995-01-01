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    Брума перешел из «РБ Лейпциг» в ПСВ. Хавбеком интересовался «Спартак»

    ПСВ объявил о переходе из «РБ Лейпциг» полузащитника Брумы.

    Клуб из Эйндховена подписал с 24-летним футболистом контракт сроком до 2024 года.

    Сумма сделки составила 15 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявляет «Спартак».
    • В прошлом сезоне Брума провел за «РБ Лейпциг» 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» и ПСВ предложили по 15 миллионов»

    «Чемпионат»: «Спартак» предложил зарплату 2 миллиона полузащитнику Бруме

    Источник: Официальный сайт ПСВ

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