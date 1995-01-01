Брума перешел из «РБ Лейпциг» в ПСВ. Хавбеком интересовался «Спартак»

ПСВ объявил о переходе из «РБ Лейпциг» полузащитника Брумы.
Клуб из Эйндховена подписал с 24-летним футболистом контракт сроком до 2024 года.
Сумма сделки составила 15 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявляет «Спартак».
- В прошлом сезоне Брума провел за «РБ Лейпциг» 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» и ПСВ предложили по 15 миллионов»
«Чемпионат»: «Спартак» предложил зарплату 2 миллиона полузащитнику Бруме