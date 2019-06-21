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    «Чемпионат»: «Спартак» предложил зарплату 2 миллиона полузащитнику Бруме 

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Брума может перейти в «Спартак». Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год, сообщает «Чемпионат».

    Агент футболиста подтвердил информацию об интересе «Спартака». Россияне уже сделали предложение по трансферу игрока за 15 миллионов евро.

    «Чемпионат» сообщает, что переход может не состояться из-за проблем со здоровьем у футболиста. Пять лет назад он перенес разрыв крестообразной связки, в «Спартаке» опасаются рецидива травмы.

    • Брума выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2022 году.
    • Кроме «Спартака», футболистом интересуются «Порту» и ПСВ.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.06.2019 01:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 21 июня 2019, 15:22

      Старые,добрые грабли.Ничему жизнь не учит руководство спама,какая бы фамилия не была.Большую зарплату нужно заработать.Как это с Антохой было

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 июня 2019, 14:42

      Брума конечно хорош и перспективен. Но, такое себе, такое.... Не пойму, почему за 15-18 нельзя было в зиму Уэсли взять? Он и моложе и более атлетичнее, и потенциал куда крепче. Однако, уже поздно.

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > ivanthebest 21 июня 2019, 16:01

      Да просто Федун принципиально не собирается платить такие суммы. Его предел сейчас 7-8 млн. Причины 2 - его жадность и то что команда никого не продает, а наоборот еще и доплачивает чтобы ушли (Самедов, Глушаков, Комбаров).

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 июня 2019, 10:29

      Федун за ценой не постоит.Все спартачи именно о нём всегда и мечтали.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 21 июня 2019, 10:25

      Хоть в свое время Газаев после завоевания кубку УЕФА , сказал что не знает футболиста по имени плеймейкер, мне кажется есть такое амплуа в футболе- Спартаку надо искать нового Алекса, и эту задачу надо ставить перед скаутами команды , а не просто усиливаться , на словах, иностранными игроками, да наши может и не хуже.

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 июня 2019, 09:59

      Если сразу известно о болячке, зачем вооще базар?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 июня 2019, 08:44

      а че, брума такой норм игрок, чтобы за него 15 лямов? вроде стата у него ни о чем

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 июня 2019, 07:46

      А про Ванакена из Брюгге уже забыли ? Он на Промеса похож, да и "тактико-технические" намного лучше.

      6
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > батог 21 июня 2019, 08:42

      Как то потихоньку соскользнули с этой кандидатуры, видимо слишком дорого. А жаль. Лучше один раз хорошо раскошелиться как ЦСКА с Влашичем, чем купить несколько заурядных игроков.

      7
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 июня 2019, 07:36

      Похоже он "стеклянный", все время лечиться, а не играть ! Наверно нет смысла брать - второй Джано.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 21 июня 2019, 07:22

      больше точно не дадут клубы конкуренты за Брума, ибо налоговый вычет у нас самый маленький,

      1
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