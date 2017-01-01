Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» и ПСВ предложили по 15 миллионов»

Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

«Бруму выставили на трансфер. «РБ Лейпциг» просит 15 миллионов. «Спартак» и ПСВ предложили эту сумму, поэтому «Порту» придется увеличить предложение [португальский клуб предложил 10 миллионов евро]», – сказал Бальде.