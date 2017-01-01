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    Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» и ПСВ предложили по 15 миллионов»

    Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

    «Бруму выставили на трансфер. «РБ Лейпциг» просит 15 миллионов. «Спартак» и ПСВ предложили эту сумму, поэтому «Порту» придется увеличить предложение [португальский клуб предложил 10 миллионов евро]», – сказал Бальде.

    • Брума выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2022 году.

    Источник: Record

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30335

      portero 1 час назад

      деньжат срубить если только к нам

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