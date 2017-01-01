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    Медведев: «Зенит» получил от «Сочи» интересные предложения по ряду игроков»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что некоторые игроки команды могут перебраться в «Сочи».

    Ранее СМИ сообщили, что состав сочинцев могут пополнить девять футболистов петербургского клуба.

    «Клуб «Сочи» взял серьезный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры. Это нормальная практика, когда клуб в состоянии, строя команду, делать интересные для «Зенита» финансовые предложения, а игроки понимают, что клуб ставит серьезные задачи.

    Инфраструктура в Сочи хорошая. Это не только стадион, но и тренировочная база, на которой не раз тренировалась наша сборная. Также у «Сочи» есть история. С точки зрения размещения все условия на любой вкус: хочешь – у моря, хочешь – на горе. Сочинская жара себя покажет», – сказал Медведев.

    • «Сочи» по итогам прошлого сезона впервые вышел в РПЛ, «Зенит» стал чемпионом России.

    «НЕНОБЕЛЬ»: «Сочи» договорился с «Зенитом» о переходе Эрнани, Краневиттера, Мака и еще шестерых игроков

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4934

      prezent2017 34 минуты назад

      Надо помогать Сочи. Да и ВВП мог надоумить. Стадионы простаивают!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1712

      TOL47 1 час назад

      подтверждает инфу ненобеля?
      это шаг Сочи к доп финансированию или к банкротству?

      0
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      Рейтинг: +558

      Alex ostrov > TOL47 53 минуты назад

      На второй Анжи похоже

      1
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      Рейтинг: +1183

      Фанат Рубина 1 час назад

      интересное предложение в виду 6 очков в чемпионате, а если сложить с очками которые еще подарит оренбург то это аж 12 очков.. неплохо так зенит устраивает кабинетные дела!!!

      0
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      Рейтинг: +3212

      nik55 > Фанат Рубина 1 час назад

      все может быть

      1
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      Рейтинг: +933

      волчарик > Фанат Рубина 2 минуты назад

      Ха ха,ну если Зенит сам не может обыграть Сочи,то сочинцы должны бороться как минимум за ЕК и без помощи.

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