Медведев: «Зенит» получил от «Сочи» интересные предложения по ряду игроков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что некоторые игроки команды могут перебраться в «Сочи».

Ранее СМИ сообщили, что состав сочинцев могут пополнить девять футболистов петербургского клуба.

«Клуб «Сочи» взял серьезный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры. Это нормальная практика, когда клуб в состоянии, строя команду, делать интересные для «Зенита» финансовые предложения, а игроки понимают, что клуб ставит серьезные задачи.

Инфраструктура в Сочи хорошая. Это не только стадион, но и тренировочная база, на которой не раз тренировалась наша сборная. Также у «Сочи» есть история. С точки зрения размещения все условия на любой вкус: хочешь – у моря, хочешь – на горе. Сочинская жара себя покажет», – сказал Медведев.

«Сочи» по итогам прошлого сезона впервые вышел в РПЛ, «Зенит» стал чемпионом России.

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