«Сочи» интересуется Самедовым, но игрок склоняется к завершению карьеры

Выходец из ФНЛ «Сочи» продолжает работу над комплектованием состава. В частности, клуб интересуется бывшим полузащитником сборной России Александром Самедовым, сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Однако игрок склоняется к завершению карьеры. Другим претендентом на футболиста является «Уфа», которая сохранила прописку в РПЛ в переходных матчах.