«Сочи» интересуется Самедовым, но игрок склоняется к завершению карьеры

Самедов просто не знает, что им интересуется Сочи, узнает - сразу продолжит карьеру. И пиджак с отливом купит.
Выходец из ФНЛ «Сочи» продолжает работу над комплектованием состава. В частности, клуб интересуется бывшим полузащитником сборной России Александром Самедовым, сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Однако игрок склоняется к завершению карьеры. Другим претендентом на футболиста является «Уфа», которая сохранила прописку в РПЛ в переходных матчах.
- Самедов перешeл в «Крылья Советов» в январе 2019 года из «Спартака» в качестве свободного агента.
- В сезоне-2018/19 россиянин сыграл за самарцев девять матчей.
- Ранее хавбек также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо».