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    «Сочи» интересуется Самедовым, но игрок склоняется к завершению карьеры

    Выходец из ФНЛ «Сочи» продолжает работу над комплектованием состава. В частности, клуб интересуется бывшим полузащитником сборной России Александром Самедовым, сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Однако игрок склоняется к завершению карьеры. Другим претендентом на футболиста является «Уфа», которая сохранила прописку в РПЛ в переходных матчах.

    • Самедов перешeл в «Крылья Советов» в январе 2019 года из «Спартака» в качестве свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 россиянин сыграл за самарцев девять матчей.
    • Ранее хавбек также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13147

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Самедов просто не знает, что им интересуется Сочи, узнает - сразу продолжит карьеру. И пиджак с отливом купит.

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