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    Sport.es: «Барселона» и «Атлетико» договорились по Гризманну. Каталонцы заплатят 126 миллионов в течение нескольких лет

    «Барселона» достигла договоренности с «Атлетико» о переходе нападающего Антуана Гризманна.

    Как сообщает Sport.es, на прошлой неделе представители клубов провели встречу. На ней было решено, что каталонцы не будут активировать опцию выкупа француза за 120 миллионов евро и заплатят на 6 миллионов больше суммы отступных. При этом рассчитываться за покупку 28-летнего футболиста «Барселона» будет в течение нескольких лет.

    Мадридцев устраивает такой вариант, потому абсолютно за ту же сумму и по такой же схеме они приобрели у «Бенфики» Жоау Фелиша.

    Кроме того, «Атлетико» проявляет интерес к крайнему защитнику «Барселоны» Нельсону Семеду, но каталонцы отказались включать его в сделку по Гризманну.

    «Бенфика» сообщила фондовой бирже о продаже Фелиша «Атлетико» за 126 миллионов

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: -171

      diamondfan 17 минут назад

      На самом деле Неймар, игрок плохой, зачем он нужен Барсе, не понимаю!

      1
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      Рейтинг: +2985

      dinar7777dinar > diamondfan 9 минут назад

      Он был хорош в барсе но погнался за бабками.

      0
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      ...
      Рейтинг: +268

      ФК_Полоцк > diamondfan 4 минуты назад

      Да там все по старой памяти. Ностальгируют. Но втроем (Месси, Суарес, Неймар) они в атаке играли превосходно. Но время идет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +576

      VVadic 19 минут назад

      Прикольно. 126 Гризманн - 126 Фелиш. Ну Атлетико, ну рисковые парни!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      ФК_Полоцк > VVadic 3 минуты назад

      Если португалец стрельнет, то они поднимут знатно.

      1
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      Рейтинг: +969

      Dizayner 23 минуты назад

      наконец-то эпопея подходит к своему логическому завершению, если так тогда походу неймар в пролете оказывается))

      1
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      Рейтинг: +268

      ФК_Полоцк > Dizayner 1 минуту назад

      Да скорее всего и Неймара возьмут, и Найнголана на Видаля обменяют

      0
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      Рейтинг: +7449

      Cules2013 27 минут назад

      Говорил же, замена Гризманну.

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