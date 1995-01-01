Sport.es: «Барселона» и «Атлетико» договорились по Гризманну. Каталонцы заплатят 126 миллионов в течение нескольких лет

На самом деле Неймар, игрок плохой, зачем он нужен Барсе, не понимаю!
«Барселона» достигла договоренности с «Атлетико» о переходе нападающего Антуана Гризманна.
Как сообщает Sport.es, на прошлой неделе представители клубов провели встречу. На ней было решено, что каталонцы не будут активировать опцию выкупа француза за 120 миллионов евро и заплатят на 6 миллионов больше суммы отступных. При этом рассчитываться за покупку 28-летнего футболиста «Барселона» будет в течение нескольких лет.
Мадридцев устраивает такой вариант, потому абсолютно за ту же сумму и по такой же схеме они приобрели у «Бенфики» Жоау Фелиша.
Кроме того, «Атлетико» проявляет интерес к крайнему защитнику «Барселоны» Нельсону Семеду, но каталонцы отказались включать его в сделку по Гризманну.
«Бенфика» сообщила фондовой бирже о продаже Фелиша «Атлетико» за 126 миллионов