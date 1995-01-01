«Бенфика» сообщила фондовой бирже о продаже Фелиша «Атлетико» за 126 миллионов

Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш в ближайшие дни должен официально перейти в «Атлетико». Португальцы уже уведомили фондовую биржу о трансфере футболиста за 126 миллионов евро.
Игрок станет самым дорогим в истории мадридского клуба. По сведениям СМИ, агент Фелиша Жорже Мендеш получит 30 процентов от сделки в качестве комиссии.
- В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 26 матчах.
- Ранее руководство «Бенфики» выражало желание продать Фелиша летом, но оставить его у себя еще на сезон на правах аренды.
- В активе игрока один матч за сборную Португалии.