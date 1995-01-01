«Бенфика» сообщила фондовой бирже о продаже Фелиша «Атлетико» за 126 миллионов

Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш в ближайшие дни должен официально перейти в «Атлетико». Португальцы уже уведомили фондовую биржу о трансфере футболиста за 126 миллионов евро.

Игрок станет самым дорогим в истории мадридского клуба. По сведениям СМИ, агент Фелиша Жорже Мендеш получит 30 процентов от сделки в качестве комиссии.