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    Комбаров сообщил о своем переходе в «Крылья Советов»

    Бывший левый защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что присоединился к «Крыльям Советов».

    «Моя новая команда – «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата!» – написал россиянин в инстаграме.

    • 19 июня 32-летний футболист расторг контракт со «Спартаком».
    • Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
    • Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

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    Источник: Инстаграм Дмитрия Комбарова

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