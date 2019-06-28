Комбаров сообщил о своем переходе в «Крылья Советов»

Бывший левый защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что присоединился к «Крыльям Советов».

«Моя новая команда – «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата!» – написал россиянин в инстаграме.

19 июня 32-летний футболист расторг контракт со «Спартаком».

Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.

Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.