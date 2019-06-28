Адвокат Кокорина: «У Александра обнаружили жидкость в коленном суставе, нога болит»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что в коленном суставе футболиста обнаружили жидкость. По словам правозащитника, форварда продолжают беспокоить боли в ноге.

В марте 2018 года Кокорин был прооперирован по поводу разрыва крестообразных связок.

«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале.

Врачи считают, что, если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже. Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.

Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», – сказала Стукалова.