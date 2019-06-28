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    Адвокат Кокорина: «У Александра обнаружили жидкость в коленном суставе, нога болит»

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что в коленном суставе футболиста обнаружили жидкость. По словам правозащитника, форварда продолжают беспокоить боли в ноге.

    В марте 2018 года Кокорин был прооперирован по поводу разрыва крестообразных связок.

    «Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале.

    Врачи считают, что, если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже. Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.

    Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», – сказала Стукалова.

    • В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы за участие в нескольких драках в центре Москвы по статьям «Хулиганство» и «Побои».
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Источник: «РИА Новости»

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